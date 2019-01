Perfekcyjny Milik. Zobacz efektownego gola z rzutu wolnego

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS na player.pl

Milik obijał słupki w hicie z Lazio. Potem idealnie trafił z wolnego Arkadiusz Milik... czytaj dalej » Była 37. minuta, gdy napastnik reprezentacji Polski idealnie przymierzył lewą nogą. Bramkarz gości Thomas Strakosha nie zareagował. W przypadku Milika to żadna nowość. Na włoskich boiskach dopracował ten element niemal do perfekcji. Ostatnio gola z rzutu wolnego wbił w grudniu - zwycięskiego w meczu przeciwko Cagliari.



Napoli pokonało Lazio 2:1. Wcześniej dla gospodarzy trafił Jose Callejon. Rzymianie odpowiedzieli bramką po przerwie Ciro Immobile.

Goni najskuteczniejszych

Milik ma już 11 ligowych goli. Dwa traci do Krzysztofa Piątka z Genoi, który jest o krok od transferu do Milanu oraz trzy do najskuteczniejszych Cristiano Ronaldo (Juventus), Fabio Quagliarelli (Sampdoria) i Duvana Zapaty (Atalanta).



Ekipa z Neapolu, wicelider po półmetku rozgrywek, traci sześć punktów do prowadzącego Juventusu. Mistrz Włoch rozpocznie rundę rewanżową w poniedziałek spotkaniem z Chievo.

20. kolejka Serie A:

sobota

AS Roma - Torino 3:2

Udinese - Parma 1:2

Inter - Sassuolo 0:0

niedziela

Frosinone - Atalanta 0:5

Fiorentina - Sampdoria 3:3

Spal - Bologna 1:1

Cagliari - Empoli 2:2

Napoli - Lazio 2:1

poniedziałek

Genoa - AC Milan

Juventus - Chievo