Mocno i dokładnie. Tak strzela Milik

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Mecze ligi włoskiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Była 9. minuta, gdy Allan podał do Milika. Polak przed polem karnym miał sporo miejsca i czasu. Lewą nogą przymierzył idealnie. Z płaskim i mocnym strzałem nie poradził sobie bramkarz gospodarzy Etrit Berisha.



Zabójcza precyzja Milika. Znów strzelił, ale Napoli nie wygrało W niedzielne... czytaj dalej » Ostatecznie niedzielny mecz zakończył się wynikiem 1:1. SPAL odpowiedziało w minucie 16. za sprawą Jasmina Kurticia. Cały mecz w barwach Napoli rozegrali Milik i Piotr Zieliński, a w ekipie z Ferrary Arkadiusz Reca. Z kolei Thiago Cionek wystąpił od 54. minuty (został ukarany żółtą kartką).

Kłopoty za nim

Milik w poprzedniej kolejce dwukrotnie trafił w spotkaniu z Hellas Werona (2:0). Na gole w Serie A czekał bardzo długo. Wcześniej, po rozpoczęciu ligowych rozgrywek, przez miesiąc musiał leczyć uraz pachwiny. Gdy w końcu wrócił do zdrowia, trener Carlo Ancelotti wyżej cenił Driesa Mertensa i sprowadzonego we wrześniu Fernando Llorente.



Reprezentant Polski ostatnio wyznał włoskim dziennikarzom, że problemy już za nim i że czuje głód gry.



Po dziewięciu kolejkach Napoli z dorobkiem 17 punktów zajmuje czwarte miejsce w tabeli. Do prowadzącego Juventusu traci sześć.

9. kolejka Serie A:

piątek

Hellas - Sassuolo 0:1

sobota

Lecce - Juventus 1:1

Inter - Parma 2:2

Genoa - Brescia 3:1

niedziela

Bologna - Sampdoria 2:1

Atalanta - Udinese 7:1

SPAL - Napoli 1:1

Torino - Cagliari 1:1

AS Roma - AC Milan

Fiorentina - Lazio