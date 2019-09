Pobił piosenkarza, później użył broni. Turecki piłkarz Barcelony usłyszał wyrok

Nie wpuścili jej na mecz, dokonała samospalenia. Nie żyje "niebieska dziewczyna" z Iranu Wstrząsająca... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło w październiku ubiegłego roku. Turan wdał się w bójkę w nocnym klubie ze znanym tureckim piosenkarzem Berkayem Sahinem, któremu złamał nos. Piłkarz zjawił się później z bronią w ręku pod szpitalem, do którego z obrażeniami pojechał poszkodowany muzyk. Turan oddał tam strzały, wywołując panikę.

Wysoka kara od klubu

W środę 32-letni zawodnik został skazany za nielegalne posiadanie broni i jej użycie oraz za pobicie. Sąd wykazał się jednak sporą wyrozumiałością, zastosowując wobec niego pięcioletni okres próby. Oznacza to, że wyrok dwóch lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności został zawieszony, o ile Turan w wyznaczonym terminie nie popełni kolejnego przestępstwa.

Ponadto jego obecny klub Basaksehir, do którego jest wypożyczony z Barcelony do czerwca 2020 roku, nałożył na niego karę w wysokości blisko 400 tysięcy euro. Do ekipy ze Stambułu trafił w trakcie sezonu 2017/2018.

Turan jest 100-krotnym reprezentantem Turcji. W barwach drużyny narodowej strzelił 16 goli.