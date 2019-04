Koniec płatnych wakacji? Conte otrzymał świetną ofertę z Romy

Najpierw było mistrzostwo Anglii i Puchar Anglii, a następnie burzliwe rozstanie. Choć Antonio Conte potrafił odbudować Chelsea i poprowadzić klub do sukcesów, to, jak informowały media, głównie ze względu na złe relacje z prawą ręką właściciela Romana Abramowicza Mariną Granowskają musiał odejść z klubu.

Jednak Włoch nie doszedł do porozumienia w sprawie rozwiązania kontraktu i nadal sądzi się z The Blues, pobierając przy tym pensję w wysokości 11 milionów euro za rok. Niewykluczone, że wraz z końcem obowiązującej do czerwca tego roku umowy wróci do pracy. Poważną ofertę złożyła mu AS Roma.

Źródło: Getty Images Conte wywalczył z Chelsea mistrzostwo i Puchar Anglii

Najwięcej we Włoszech

Jak ustalił serwis Calciomercato, szkoleniowiec najpierw spotkał się w Londynie z byłym dyrektorem Romy, a obecnie konsultantem Franco Baldinim, a kilka dni później w Rzymie z przedstawicielami klubu.

Conte chce ogromnych pieniędzy za powrót do ligi włoskiej Menedżer... czytaj dalej » "Jak ustaliliśmy, Conte otrzymał propozycję trzyletniego kontraktu opiewającego na 9,5 miliona euro za sezon, a także możliwość zatrudnienia swojego sztabu, w tym trenera od przygotowania fizycznego Paolo Bertellego. Kwota oferowana przez Romę to nieco mniej niż 11 milionów, które Conte dostawał w Chelsea, ale i tak jest satysfakcjonująca. W Rzymie nie wydali tak wielkich pieniędzy na trenera od 1999 roku, gdy zatrudniono Fabio Capello" - czytamy.

Gdyby umowa z Romą weszła w życie, Conte zostałby najlepiej zarabiającym trenerem w Serie A. Obecnie największe pieniądze dostaje Massimiliano Allegri z Juventusu - 7,5 miliona euro za rok.

Trzeba znaleźć pieniądze

Zatrudnienie Contego będzie równoznaczne z pożegnaniem przynajmniej jednego lub dwóch piłkarzy, którzy nadwyrężają budżet. Najwięcej zarabiają Edin Dżeko, Javier Pastore i Steven N'Zonzi. Ostatnim z wymienionych interesuje się m.in. Olympique Marsylia, natomiast Dżeko może liczyć na ofertę z Interu Mediolan, o ile zgodzi się na obcięcie zarobków.

Wraz z Conte na Stadio Olimpico miałby powędrować Gianluca Petrachi, który ma oko do młodych i tanich piłkarzy. Obecnie jest dyrektorem sportowym Torino, a prywatnie to przyjaciel szkoleniowca. Były menedżer Chelsea chce mieć wokół siebie zaufanych ludzi, a ponadto oczekuje gwarancji, że będzie mógł zbudować zespół, który rywalizowałby z Juventusem o najwyższe laury.