Posiłki z Ajaksu i Realu Madryt. Dwa transfery Bayernu na ostatniej prostej

Nietypowa propozycja z udziałem Lewandowskiego. "Hej, Bundesligo, potrzebujesz nowego logo?" Bayern Monachium... czytaj dalej » "Bild" poinformował o transakcji dotyczącej Odriozoli we wtorek rano. Początkowo wydawało się, że to jedynie plotka, ale wszystko zmieniło się, gdy hiszpańskie media potwierdziły zainteresowanie piłkarzem ze strony Bayernu. Jeszcze tego samego dnia zawodnik nie pojawił się na treningu Realu Madryt.

Półroczne wypożyczenie

Po południu niemiecki dziennikarz Christian Falk podał, że 24-letni prawy obrońca jest już w drodze do Monachium i od zmiany barw klubowych dzielą go jedynie testy medyczne. Jest to jednak tylko formalność – piłkarz w obecnym sezonie rozegrał mało spotkań, albowiem w pierwszym składzie – a często nawet na ławce – nie widział go szkoleniowiec Zinedine Zidane. W efekcie zawodnik wystąpił w zaledwie pięciu meczach i spędził na murawie 434 minuty.

Odriozola ma trafić do Bayernu na zasadzie półrocznego wypożyczenia. Nie poinformowano, czy w umowie znalazła się obowiązkowa klauzula wykupu po sezonie bądź inny zapis. Aktualnie piłkarz jest wyceniany na 20 milionów euro. Do Realu Madryt trafił w 2018 roku z Realu Sociedad i kosztował 30 milionów.

Źródło: Getty Images Odriozola zostanie wypożyczony

Wzmocnienie skrzydeł

Niemieccy dziennikarze zwracają uwagę, że Odriozola będzie rywalizował na prawej stronie defensywy z Benjaminem Pavardem. Tym samym na stałe na skrzydło przesunięty zostanie Joshua Kimmich, dzięki czemu szkoleniowiec Hansi Flick będzie miał większe pole manewru.

Warto dodać, ze relacje między Realem Madryt i Bayernem Monachium są bardzo dobre. W dwóch poprzednich sezonach w klubie z Allianz Arena na zasadzie wypożyczenia występował ofensywny pomocnik James Rodriguez. Dlatego nie dziwi, że obie strony bez większych problemów doszły do porozumienia.

Jeszcze jeden

Na tym nie koniec. Według gazety "Sport Bild", Bayern zasili również młody skrzydłowy Ajaksu Amsterdam Nicolas Kuehn. W tym wypadku również chodzi o wypożyczenie. 20-latek ma dostać swoje szanse w mniej istotnych spotkaniach pierwszego zespołu, ale przede wszystkim ma pomóc drużynie rezerw w utrzymaniu się w 3. lidze. Aktualnie drugi zespół Bawarczyków plasuje się na 15. miejscu w tabeli i jest bardzo blisko strefy spadkowej.

Bayern nie zobowiązał się do wykupienia Kuehna, ale niewykluczone, że poczyni odpowiednie kroki po zakończeniu rozgrywek. Kontrakt piłkarza wygasa w czerwcu 2021 roku i Ajax będzie musiał podjąć decyzję, co dalej.

Kuehn występuje na pozycji skrzydłowego bądź napastnika. Do Amsterdamu przeniósł się trzy lata temu z młodzieżowego zespołu RB Lipsk.