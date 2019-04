Bajeczna pensja, jedno dotknięcie piłki. "Najbardziej kosztowne w dziejach?"

Manchester City pędzi po tytuł. Czerwone Diabły bez szans w derbach Manchester City... czytaj dalej » Chilijczyk zawitał na Old Trafford w styczniu roku 2018, do ekipy z Manchesteru trafił z Arsenalu. Pensję wynegocjował bajeczną - 450 tys. funtów tygodniowo, co daje mniej więcej 2 mln 235 tys. liczone w złotówkach. I tak tydzień po tygodniu.



A 31-latek albo jest kontuzjowany, albo na boisku pojawia się co najwyżej na kilkadziesiąt minut.

W niedzielę podejmą Chelsea

W środę łącznie z doliczonym czasem spędził na nim minut 12. Zmienił Matteo Darmiana, kiedy ich drużyna straciła już dwie bramki.



Dziennikarze dailymail.co.uk podali, że Chilijczyk z piłką przecięli swoje drogi tylko raz, na środku murawy. I powtórzyli za jednym z fanów, zadającym to pytanie w mediach społecznościowych: "najbardziej kosztowne dotknięcie piłki w dziejach?".



Sanchez w barwach Czerwonych Diabłów strzelił do tej pory pięć goli. Trzy w Premier League.



Po derbach szanse City na tytuł wzrosły, szanse United na awans do Ligi Mistrzów zmalały. Taka jest cena porażki. A już w niedzielę zespół z Old Trafford czeka kolejne wyzwanie nie lada - podejmie czwartą w tabeli Chelsea, też walczącą o LM. Teraz londyński zespół nad tym z Manchesteru ma trzy punkty przewagi.



Do zakończenia rozgrywek pozostały trzy kolejki.