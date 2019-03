Trzęsienie ziemi w Poznaniu. Nawałka zwolniony z Lecha

O zwolnieniu Nawałki poinformował w niedzielę poznański klub na swojej oficjalnej stronie internetowej. "Zarząd Lecha Poznań zdecydował, że mecz z Koroną Kielce (0:0) był ostatnim, w którym zespół Kolejorza poprowadził Adam Nawałka. 61-letni szkoleniowiec został odsunięty od pełnienia funkcji trenera pierwszego zespołu" - czytamy w komunikacie.

Jak dodaje klub, obowiązki pierwszego trenera co najmniej do końca sezonu przejmie Dariusz Żuraw, który do tej pory prowadził trzecioligowe rezerwy poznańskiego klubu.



Nawałka przejął Lecha w końcówce listopada ubiegłego roku. Dane mu było prowadzić zespół w 11 ligowych meczach. Jego bilans to pięć zwycięstw, remis i pięć porażek.

W tym roku Kolejorz wygrał tylko dwa z siedmiu rozgrywanych spotkań. Bezbramkowy remis w Kielcach był trzecim z rzędu meczem bez zwycięstwa poznańskiej drużyny, która w tabeli zajmuje ósme miejsce. To było już za dużo dla działaczy Kolejorza.

- Darzymy trenera Adama Nawałkę ogromnym szacunkiem, dlatego ta decyzja była dla nas niełatwa. Zarówno szkoleniowiec, jak i my doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że nie tylko wyniki, ale i postawa drużyny była daleka od naszych oczekiwań. Dziękujemy trenerowi za wielkie zaangażowanie i pracę jaką wykonał w klubie przez te kilka miesięcy. Życzymy mu również powodzenia w dalszej pracy szkoleniowej - mówi cytowany przez stronę Lecha prezes klubu Karol Klimczak.



Klub informuje też, że wraz z Nawałką, zespół opuszczają również wszyscy jego najbliżsi współpracownicy.