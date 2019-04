Kluczowe dni dla Milanu. "To będzie znakomita reklama włoskiej piłki"

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

W rozegranym pod koniec lutego pierwszym półfinale Milan zremisował w Rzymie z Lazio 0:0. Oba zespoły w Mediolanie spotkały się już 13 kwietnia w lidze i wówczas podopieczni trenera Gennaro Gattuso wygrali 1:0. Biancocelesti, którzy również liczą się w walce o czwarte miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów, są wyjątkowo zmobilizowani, by zrewanżować się za porażkę sprzed jedenastu dni.

Milan rozczarował na całej linii. Remis z Parmą po bezbarwnej grze AC Milan zaledwie... czytaj dalej » - Za nami udane przygotowania do tego meczu. Wszystkie nasze wcześniejsze spotkania były bardzo wyrównane – przypomniał trener Lazio Simone Inzaghi. – W środę mamy o co grać. Pragniemy zemsty za wcześniejszą porażkę. Marzymy o finale i chcemy ten cel osiągnąć za wszelką cenę. Musimy zagrać ofensywnie, by wykorzystać nasze atuty – dodał Inzaghi.

Święta na boisku

Trudny terminarz sprawił, że piłkarze Rossonerich trenowali nawet w Niedzielę Wielkanocną. Dzień później zajęcia w ośrodku Milanello rozpoczęli już o godzinie 11. Taryfy ulgowej nie było też we wtorek, a po treningu przyszedł czas na spotkanie z mediami.

- Kolejny finał jest dla nas niezwykle ważny. Zrobimy wszystko, by zagrać jak najlepiej i pokazać, że stanowimy monolit – przekonywał podczas konferencji prasowej trener Gattuso. - Ten mecz będzie znakomitą reklamą włoskiej piłki nożnej. Chcemy zrobić show – zaznaczył szkoleniowiec, który stanowczo zaprzeczył plotkom o ewentualnym przejściu na ławkę Newcastle United.

W kadrze Milanu na środowy mecz znaleźli się m.in. Krzysztof Piątek i wracający do pełni sił po kontuzji Lucas Paqueta.

W drugim półfinale Pucharu Włoch Atalanta zagra w czwartek u siebie z Fiorentiną. Pierwszy mecz zakończył się remisem 3:3.