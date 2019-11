Dwa oblicza włoskiego hitu. Piątek i Zieliński podzielili się punktami

19.10 | SSC Napoli pokonało Hellas Verona 2:0 w 8. kolejce Serie A. Bohaterem meczu został Arkadiusz Milik, który trafił do siatki w lidze włoskiej po wielu miesiącach przerwy.

Arkadiusz Milik z kolejnym golem we włoskiej ekstraklasie. Napastnik reprezentacji Polski trafił dla Napoli w zremisowanym 2:2 spotkaniu z Atalantą.

Mecze ligi włoskiej można oglądać na kanałach ELEVEN SPORTS w player.pl

Fajerwerków w sobotnim spotkaniu trudno było się spodziewać. Owszem, naprzeciwko siebie wybiegli piłkarze dwóch wielkich firm, ale też zawodnicy drużyn nękanych w ostatnich tygodniach potężnymi problemami.



Milan notuje najgorszy ligowy start od 1941 roku i bliżej mu do Serie B niż czołówki, a i Napoli się zacięło. Ekipa Ancelottiego nie potrafiła wygrać żadnego z czterech ostatnich meczów, a dodatkowo wicemistrzowie Włoch musieli sobie radzić bez bardzo skutecznego w minionych spotkaniach Arkadiusza Milika, którego trapi kontuzja mięśni brzucha.

Juventus uratował się w ostatnim kwadransie. Na kłopoty Higuain W meczu 13.... czytaj dalej » I jeszcze jedno - dwie ostatnie wizyty Napoli na San Siro kończyły się bezbramkowymi remisami. Hit wyglądał na wyblakły, ale szczęśliwie w sobotę i jednym, i drugim bardzo się chciało. I wyszedł z tego świetny mecz, przynajmniej do czasu.

Piłka wpadła nie do tej bramki

W Mediolanie zaczęło się dokładnie tak, jak zaczynał się każdy mecz Milanu, od kiedy na początku października drużynę przejął Stefano Pioli. Rossoneri byli drużyną lepszą, atakowali, strzału głową próbował Krzysztof Piątek i wydawało się, że za moment musi paść gol. Tyle że piłka do siatki wpaść nie chciała.

W końcu wpadła, ale nie do tej, do której chcieliby mediolańscy kibice. Trafił Hirving Lozano, który z bliska dobił strzał Lorenzo Insigne w poprzeczkę. Meksykanin zachował się znakomicie, tyle że postawę obrońców gospodarzy zrozumieć trudno. Cała defensywa zamiast interweniować, stała i przyglądała się sobie. Później oczywiście były pretensje do sędziego, oczywiście nieuzasadnione.

Na San Siro naprawdę zaczęło się dziać. Ledwie pięć minut po stracie gola miejscowi wyrównali, a gola na swoim koncie zapisał Giacomo Bonaventura. I to pięknego, bo pomocnik posłał na bramkę Aleksa Mereta prawdziwą bombę sprzed pola karnego. Było po 1:1, a obie ekipy miały ochotę na więcej.

Źródło: Getty Images Giacomo Bonaventura strzelił pięknego gola

Jeszcze przed przerwą mogły i powinny paść kolejne gole. Centymetry od trafienia samobójczego był Elseid Hysaj, a po drugiej stronie boiska sytuacji sam na sam nie wykorzystał Insigne.

Jedna szansa Piątka

Wyniki Mihajlovicia zadowalające. Trener opuścił szpital po przeszczepie szpiku Chorujący na... czytaj dalej » Na drugie 45 minut można było sobie ostrzyć zęby. Kibicowskie apetyty na San Siro zostały rozbudzone, ale trzeba było obejść się smakiem. Po zmianie stron rozegrany został jakby inny mecz, zupełnie do tego pierwszego niepasujący.

Mnóstwo było walki, czasami tej wręcz, grania w piłkę praktycznie wcale. Wrzawa podniosła się raz, kiedy Napoli ruszyło z błyskawiczną kontrą, a sam na sam znalazł się Elif Elmas. Gol? Nic z tych rzeczy. Macedończyk padł jak rażony, a kontaktu z bramkarzem Gianluigim Donnarummą nie było nawet minimalnego. Nieudolna próba wymuszenia karnego skończyła się kartką i było to podsumowanie słabej drugiej połowy. W końcówce szansę miał jeszcze Piątek, ale jego strzał fantastycznie zablokował Kalidou Koulibaly.

Skończyło się remisem, a w Mediolanie i Neapolu kryzys trwa. Piątek rozegrał 85 minut, Piotr Zieliński dla gości pełne 90 minut, ale wiele dobrego o ich występach powiedzieć się nie da.

Po sobotnim meczu Napoli jest siódme, Milan trzynasty.

AC Milan - SSC Napoli 1:1

Bramki: Bonaventura (29.) - Lozano (29.)

Wyniki sobotnich meczów Serie A:

Atalanta - Juventus 1:3

Napoli Milan 1:1

Torino - Inter (20.45)