Piątek w końcu się przełamał. Koszmarny debiut Stępińskiego

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

23.02 | "I zabawa trwa nadal. Czy to jeszcze kogoś może dziwić?" - powiedzieli komentatorzy po golu Krzysztofa Piątka w meczu 25. kolejki Serie A z Empoli. Dla polskiego snajpera Milanu był to już 26. gol w tym sezonie we wszystkich rozgrywkach. Dzięki niemu, wyprzedził o jedno trafienie samego Roberta Lewandowskiego.

2.04 | Krzysztof Piątek zdobył 20. bramkę w tym sezonie włoskiej ekstraklasy. Piłkarz AC Milan trafił do siatki w 30. kolejce, a jego zespół zremisował u siebie z Udinese 1:1. Do prowadzącego w klasyfikacji strzelców Fabio Quagliarelli Polakowi brakuje jeszcze jednego gola.

Początek nowego sezonu nie jest w wykonaniu Milanu porywający. Zaczęło się od wyjazdowej porażki z Udinese (0:1), a później wymęczonego zwycięstwa z Brescią na San Siro (1:0). W tym ostatnim meczu na ławce rezerwowych usiadł Piątek, który ostatecznie pojawił się na murawie w 61. minucie, ale ponownie nie strzelił gola. Mimo wszystko trener Marco Giampaolo dał mu zagrać od początku w niedzielnym spotkaniu z Hellasem. Natomiast w składzie gospodarzy wybiegł Stępiński.

Stępiński nie pomógł

Podopieczni Ivana Juricia w ogóle nie przestraszyli się rywali o głośniejszych nazwiskach i od początku grali bez kompleksów. Mediolańczycy byli cofnięci i nie stworzyli żadnej sytuacji. Nie potrafili nawet wykorzystać gry w przewadze - w 21. minucie Stępiński wyleciał za czerwoną kartkę. Sędzia Gianluca Manganiello po konsultacji z VAR-em uznał, że atak wysoko podniesioną nogą, którą Polak trafił jednego z rywali w głowę, był zbyt brutalny.

Źródło: EPA/FILIPPO VENEZIA Mecz szybko skończył się dla Stępińskiego

Przyjezdni próbowali coś zrobić, ale ich akcje były budowane powoli i bez pomysłu. Co więcej, to gospodarze mieli najlepszą okazję, by zdobyć bramkę - w 30. minucie Valerio Verre doskonale wyszedł na pozycję, ale piłka po jego strzale z piętnastu metrów poszybowała nad poprzeczką. Poza tym Milan zawodził. W efekcie piłkarze obu ekip schodzili do szatni przy wyniku 0:0.

Zawodnicy z Werony grali odważnie i imponowali wybieganiem oraz kondycją. Na tle ospałych Rossonerich wyglądali bardzo dobrze. Po zmianie stron Milan również miał problem ze skonstruowaniem składnej akcji, ale przynajmniej zaczął grać do przodu i próbować. Sygnał dał Davide Calabra, po którego uderzeniu z dystansu piłka trafiła w słupek.

Jednak Hellas nie złożył broni - ponownie przed szansą stanął Verre i uderzył prosto w słupek. Ta niewykorzystana sytuacja zapewne długo będzie mu się śniła, albowiem chwilę później rywale strzelili gola.

Korey Guenter zagrał ręką w polu karnym i sędzia nie miał wyboru - podyktował jedenastkę, a do piłki podszedł Piątek. Reprezentant Polski oddał mocny i pewny strzał - to jego pierwsze trafienie od przedostatniej kolejki poprzedniego sezonu, gdy pokonał bramkarza Frosinone. Warto dodać, że tuż przed karnym napastnik i Guenter przybili sobie piątkę - obaj znają się ze wspólnych występów w Genoi.

Mógł być drugi gol

Gol podziałał na gości mobilizująco - poczuli się bardziej pewni siebie i prowadzili grę, choć w ich poczynaniach nadal był dużo chaosu i niedokładności. W końcu na strzał zdecydował się Hakan Calhanoglu, bramkarz położył ręce na piłce, ale w tym samym momencie wślizgiem futbolówkę do bramki skierował Piątek. Sędzia ponownie skorzystał z VAR-u i tym razem uznał, że Polak przeszkodził golkiperowi.

Gospodarze czekali na swoją szansę aż do doliczonego czasu gry. Wówczas Calabria sfaulował jednego z rywali tuż przed linią pola karnego i otrzymał czerwoną kartkę. Z rzutu wolnego Miguel Veloso uderzył prosto w mur, a po dobitce piłka przeleciała obok słupka.

Zespół z Mediolanu ponownie rozczarował, ale miał szczęście i odniósł zwycięstwo.

Hellas Werona - AC Milan 0:1 (0:0)

Bramka: Piątek (68. - rzut karny)