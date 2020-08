Wiedział, że jest zakażony, a i tak zagrał w meczu. "Po powrocie został zatrzymany przez policję"

- Na dzisiaj nie jestem w stanie przeanalizować i określić do końca, jakie to będą straty, bo nie mamy sytuacji, że mamy prognozy, kiedy to się skończy - mówi o wpływającej na sport pandemii Zbigniew Boniek

Piłkarz Śląska Wrocław z koronawirusem Koronawirus w... czytaj dalej » Jak powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik małopolskiej policji młodszy inspektor Sebastian Gleń, piłkarz od kilku dni miał przebywać w izolacji domowej. W ostatnią sobotę w Zabierzowie grał w meczu z drużyną klubu Borek Kraków, a w środę w kolejnym spotkaniu ze Świtem Krzeszowice, mimo że dzień wcześniej otrzymał wynik testu potwierdzający, że jest zakażony koronawirusem.

- Piłkarz, ignorując wynik testu, opuścił mieszkanie i pojechał na mecz do Krzeszowic. Został zatrzymany przez policjantów po powrocie – powiedział Gleń.

Grozi mu do ośmiu lat więzienia

Mężczyzna trafił do izby zatrzymań w Limanowej - przeznaczonej i przystosowanej do pobytu osób z COVID-19. W piątek ma być przewieziony do prokuratury, która zdecyduje, jaki zarzut mu postawić. Niewykluczone, że będzie to zarzut sprowadzenia powszechnego zagrożenia dla zdrowia i życia, za co grozi nawet do ośmiu lat więzienia. Karę administracyjną za złamanie zasad kwarantanny nałoży na piłkarza sanepid.

Władze klubu Kmita Zabierzów zwróciły się do Wydziału Gier Małopolskiego Związku Piłki Nożnej o odwołanie najbliższego meczu ligowego z drużyną Dąbski Kraków. Z kolej sanepid, który prowadzi postępowanie w tej sprawie, objął obie drużyny: Kmita Zabierzów i Świt Krzeszowice kwarantanną i ustala krąg osób, które miały kontakt z piłkarzem.