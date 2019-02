Piątek w pogoni za kolejnymi golami. Na jego drodze polski bramkarz

27.09 | Czy w sobotę, czy w niedzielę, czy we wtorek - jemu nie robi to żadnej różnicy. Krzysztof Piątek strzela w Genoi jak szalony. Mecz z Chievo był już piątym z rzędu w którym umieścił piłkę w siatce. Wcześniej w jego klubie nie udało się to żadnemu piłkarzowi. Komentatorzy podczas transmisji powiedzieli o nim "mafijny killer". Włoscy komentatorzy nazywają Polaka "Il Pistolero", czyli rewolwerowiec.

21:23 Na to w przerwie garść statystyk. Posiadanie piłki: 60%-40% Milan. Strzały na bramkę: 2-0 Milan. Strzały niecelne: 2-2.

21:20 Pan Piero Giacomelli zakończył pierwszą połowę. Wiało nudą. Gra Milanu pozostawia na razie bardzo wiele do życzenia.

45 minuta Lucas Paqueta próbował wymusić rzut karny, ale sędzia był świetnie ustawiony.

44 minuta Franck Kessie strzelał z ostrego kąta, ale trafił w boczną siatkę.

43 minuta Boczni obrońcy Milanu - Conti i Rodriguez - grają coraz wyżej, ale to nie przekłada się na sytuacje bramkowe.

40 minuta Hakan Calhanoglu coraz głębiej cofa się po piłkę. Wszystko dzieje się wciąż za wolno.

39 minuta Gospodarze za wolno konstruują akcje. Goście mają dużo czasu na odpowiednie ustawienie się na boisku.

35 minuta Dużo uwagi środkowi obrońcy Empoli poświęcają Piątkowi. Polak pozbawiony jest wolnego miejsca na boisku.

31 minuta Empoli poczyna sobie coraz odważniej. Ale Milan niezwykle czujny w defensywie. No cóż, o to trener Gattuso wyjątkowo dba.

26 minuta Znów strzelał Castillejo, ale Dąbrowski na posterunku. Tym razem strzał zdecydowanie lżejszy, nie sprawił Polakowi najmniejszych problemów.

22 minuta Świetna interwencja Dąbrowskiego!!! Polak kapitalnie obronił końcami palców strzał Samu Castillejo z 16 metrów.

22 minuta

21 minuta Goście głęboko cofnęli się na własną połowę. Na razie jednak Milan nie imponuje w ataku pozycyjnym.

18 minuta Piątek niczym zapaśnik powalczył w polu karnym rywali. Polak powstrzymany został jednak przed dwóch obrońców Empoli, a sędzia nie dopatrzył się faulu.

10 minuta

20:43 Wciąż 0:0, ale Milan jest zmotywowany, chce szybko otworzyć wynik.

11 minuta Jednak nie! Nie ma gola! Interwencja VAR-u i okazuje się, że Brazylijczyk był na spalonym!

11 minuta Długi atak pozycyjny, aż w końcu z lewego skrzydła dośrodkował Rodriguez, a do siatki strzałem głową trafia Paqueta! Piękna akcja!

10 minuta 1:0 dla Milanu!

20:38 Jak widać, wiara w Milan jest duża.

7 minuta

7 minuta Wreszcie jakaś akcja gości. Strzelał Caputo, ale Donnarumman nawet nie musiał się ruszyć.

6 minuta Pięć minut za nami i pierwszy strzał Piątka. Napastnik dostał podanie na lewe skrzydło, złamał akcję do środka, ale uderzenie było bardzo niedokładne. Empoli na razie bezradne.

4 minuta Szybka wymiana podań między Calhanoglu i Bakayoko i próba podania w stronę Polaka. Dobry blok jednego z defensorów Empoli. Widać, że koledzy mają ogromne zaufanie do Piątka, szukają go niemal w każdej akcji.

2 minuta Dobre podanie od Paquety do Piątka, ale Polak niedokładnie przyjął. Empoli na razie spokojnie się broni.

1 minuta Trzydziesta sekunda i Piątek już niepokoił rywali w polu karnym. Na razie bez efektu, ale widać że Polak jest naładowany.

1 minuta Zaczynamy!

20:26 Piątek w tym sezonie strzelił już gola Empoli, jeszcze jako zawodnik Genoi. Jego były zespół wygrał w sierpniu 2:1, a polski napastnik trafił do bramki rywali w szóstej minucie.

20:26

I ragazzi sono arrivati allo stadio, quasi pronti per #MilanEmpolipic.twitter.com/Aeuac3qclF — AC Milan (@acmilan) 22 lutego 2019

20:25 Milan zajmuje czwarte miejsce w tabeli, ostatnie premiowane grą w Lidze Mistrzów. Zgromadził dotychczas 42 punkty i o jeden wyprzedza Romę.

20:23 Piątek jest rewelacją obecnego sezonu włoskiej ekstraklasy. Piłkarz, który latem 2018 roku przeniósł się z Cracovii do Genoi, a w styczniu został graczem Milanu, zdobył już 17 bramek (oprócz tego osiem w Pucharze Włoch), co daje mu pozycję wicelidera ligowej klasyfikacji strzelców. Ustępuje tylko Portugalczykowi Cristiano Ronaldo - o dwa trafienia.