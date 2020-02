"Lewy" huknął jak z armaty. "Tętno nawet mu nie skoczyło"

Mecze ligi niemieckiej można oglądać w kanałach ELEVEN SPORTS w Player.pl

Przed tygodniem w starciu z RB Lipsk Polak nie wpisał się na listę strzelców po raz pierwszy w tegorocznym meczu Bayernu. Do strzelania wrócił szybciej niż ktokolwiek mógł przewidzieć. Rekordowy początek, ale Bayernowi mało. "Mogliśmy dobić do dziesięciu goli" Niemieckie media... czytaj dalej »

"Coś pięknego"

Minęło 128 sekund niedzielnego starcia w Kolonii. Polak otrzymał ładne podanie od Thomasa Muellera, przyjął piłkę i po chwili piekielnie mocno uderzył lewą nogą z ostrego kąta. Piłka wpadła pod poprzeczkę, bramkarz Timo Horn nie miał nic do powiedzenia.

"Jak on to wykończył? Tętno nawet mu nie skoczyło, jak to zwykle u niego w takiej sytuacji. Coś pięknego" - zachwycali się komentatorzy Eleven Sports.

To ósme trafienie "Lewego" przeciwko kolończykom i 23. w tym sezonie Bundesligi. Polak jest samodzielnym liderem klasyfikacji strzelców. Drugi Timo Werner z RB Lipsk ma 20 bramek.

Snajper Bayernu jest też pierwszym piłkarzem w tym sezonie, któremu udało się dobić do granicy 40 goli, biorąc pod uwagę grę w klubie i reprezentacji.



Robert Lewandowski has now scored 40 goals for club and country this season pic.twitter.com/43yQIGPQq7 — Goal (@goal) February 16, 2020





Oprócz Lewandowskiego, dla Bayernu trafiali także Kingsley Coman oraz dwukrotnie Serge Gnabry. W 70. minucie wynik na 1:4 ustalił Mark Uth.

Po meczu Polak napisał w mediach społecznościowych: "Cztery gole na wyjeździe i kolejne trzy punkty. Nieźle, prawda?".



Wyświetl ten post na Instagramie. goals at the away match and another points. Not bad, right? @fcbayern #teamwork Post udostępniony przez Robert Lewandowski (@_rl9) Lut 16, 2020 o 9:31 PST

