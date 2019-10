Brak medalu będzie niespodzianką. Polscy młociarze wśród faworytów

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka. Lekkoatletyczne mistrzostwa świata na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Swoboda: nie wiem, co się stało. Może to ciepło mnie...

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi. Transmisja z MŚ w Dausze w Eurosporcie oraz Eurosport Playerze.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce. Mistrzostwa świata w Dausze na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym. Transmisje z mistrzostw świata w Katarze w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

MŚ W DAUSZE 2019 - TERMINARZ

Lisek zadowolony z brązowego medalu. "Jestem szczęśliwy, bo chłopaki są na kosmicznym poziomie" Celował nawet w... czytaj dalej » Obaj pewnie awansowali do finału. W eliminacjach potrzebowali jednego rzutu, by przekroczyć 76,50 m, czyli odległość dającą bezpośrednią kwalifikację. Nowickiemu zmierzono 77,89 m, a Fajdkowi 79,24 m.



- Koło jest bardzo szybkie, nie spodziewałem się, że aż tak. W eliminacjach nie chciałem tracić energii, ale w finale będzie dobrze - powiedział Nowicki.

Fajdek: głowa będzie najważniejsza

On ma zakład ze swoją koleżanką z grupy Joanną Fiodorow, która w Dausze wywalczyła w tej samej konkurencji srebro. Jeśli rzuci pięć metrów dalej od niej (to oznaczałoby wynik 81,35 – o pół metra słabszy od rekordu życiowego), to wówczas wygra paczkę batoników.



- Wojtek nie jest przygotowany na 80 m, on jest przygotowany na znacznie dalsze rzuty - przyznała jego trenerka Malwina Wojtulewicz.



Wspólne salto medalistów. Tak Lisek dzielił radość z rywalami Konkurs skoku o... czytaj dalej » Ostrożny w wypowiedziach jest Fajdek. Trzykrotny mistrz świata, który będzie bronić tytułu wyznał, że ma najwięcej do stracenia ze wszystkich. - Dlatego głowa będzie najważniejsza. Drugie miejsce uznam za porażkę - zaznaczył.

Kulomiotki w eliminacjach

W półfinale biegu na 400 m ppł pobiegnie Joanna Linkiewicz, a w eliminacjach pchnięcia kulą zaprezentują się Paulina Guba i Klaudia Kardasz. Pierwsza z nich to mistrzyni Europy, ale w tym sezonie ze względu na prześladujące kontuzje nie układa jej się tak, jak by chciała.



Dwudniowe zmagania rozpoczną w środę także dziesięcioboiści. Wśród nich jest Paweł Wiesiołek, który na dużą scenę wraca po czterech latach. W eliminacjach rzutu dyskiem wystąpi Daria Zabawska, córka jednej z najlepszych kulomiotek w polskiej historii, Krystyny Danilczyk-Zabawskiej.

Program środowych konkurencji lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze czasu polskiego:

15.35 - 100 m, dziesięciobój (Paweł Wiesiołek)

15.45 - kula kobiet, eliminacje (Paulina Guba, Klaudia Kardasz)

16.05 - 100 m ppł, siedmiobój

16.30 - w dal, dziesięciobój (Wiesiołek)

16.35 - 1500 m kobiet, eliminacje

17.00 - dysk kobiet, eliminacje, grupa A

17.15 - wzwyż, siedmiobój

17.25 - 5000 m kobiet, eliminacje

17.50 - kula, dziesięciobój (Wiesiołek)

18.25 - dysk kobiet, eliminacje, grupa B (Daria Zabawska)

19.05 - 110 m ppł mężczyzn, półfinały

19.30 - kula, siedmiobój

19.35 - 400 m mężczyzn, półfinały

19.40 - wzwyż, dziesięciobój (Wiesiołek)

20.05 - 400 m ppł kobiet, półfinały (Joanna Linkiewicz)

20.40 - młot mężczyzn, FINAŁ (Paweł Fajdek, Wojciech Nowicki)

20.50 - 200 m, siedmiobój

21.35 - 200 m kobiet, FINAŁ

22.00 - 110 m ppł mężczyzn, FINAŁ

22.15 - 400 m, dziesięciobój (Wiesiołek)