Lisek odebrał medal. "Kojarzycie ten obrazek z górą lodową?"

Rzut na odległość 73,39 m zapewnił Joannie Fiodorow awans do finału rzutu młotem w lekkoatletycznych mistrzostwach świata w Dosze. Zobacz rzut Polki.

Zobacz, co powiedziała Anna Sabat po kwalifikacjach w biegu na 800 metrów. Polka zajęła w swoim starcie 5. miejsce, ale czas biegu pozwolił jej awansować do półfinału.

Malwina Kopron nie dołączy do Joanny Fiodorow. Młodsza z Polek najpierw spaliła dwie próby, a w ostatniej rzuciła na odległość 70,46 m, co nie dało jej awansu. Do występu w finale zabrakło jej 106 cm.

- Jest mi przykro, bo jestem w formie. Tak w sporcie bywa - powiedziała Malwina Kopron, która nie zdołała awansować do finału rzutu młotem w mistrzostwach świata w Dausze.

Duch fair play jest obecny w Dausze. Jonathan Busby opadł z sił podczas biegu na 5000 metrów. Lekkoatleta z Aruby słaniał się na nogach, ale dotarł do mety. Pomógł mu w tym Braima Dabo, który objął Busby'ego i przyprowadził go do końcowej linii.

W trzecim podejściu Kamila Lićwinko pokonała wysokość 1,94 m, co zapewniło jej awans do finału skoku wzywż. Zobacz tę próbę.

- Ostatni skok dał mi dużo radości, bo wypełniłam minimum. Sama sobie udowodniłam, że potrafię powalczyć, ale w finale muszę lepiej skakać technicznie. Pierwsza ósemka będzie dla mnie sukcesem - powiedziała Kamila Lićwinko po awansie do finału skoku wzwyż.

Patryk Dobek zajął 3. miejsce w swoim biegu na 400 m przez płotki, co dało mu awans do półfinału mistrzostw świata w Dausze. Zobacz start Polaka.

Ewa Swoboda zajęła czwarte miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 100 m. Polska sprinterka uzyskała czas 11.29 i rzutem na taśmę awansowała do półfinału lekkoatletycznych MŚ w Dausze.

Wywiad z Ewą Swobodą po biegu eliminacyjnym na 100 metrów w MŚ w Dausze. Polka z czasem 11.29 weszła do półfinału, ale nie była z siebie zadowolona. Posłuchajcie.

Piotr Małachowski zawiódł w eliminacjach rzutu dyskiem w MŚ w Dausze. Polak z rezultatem 62.20 najprawdopodobniej nie awansuje do finału.

Piotr Małachowski przed kamerą był bardzo rozczarowany występem w eliminacjach. Zobaczcie, co Polak powiedział w krótkim wywiadzie z Kacprem Merkiem.

Adam Kszczot w biegu eliminacyjnym na 800 m podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze zajął dopiero piąte miejsce, ale awansował do niedzielnego półfinału. Po biegu nie był jednak zadowolony.

Anna Sabat odpadła w półfinale biegu na 800 metrów podczas mistrzostw świata w lekkoatletyce rozgrywanych w Katarze. Polka w swoje serii zajęła przedostatnią, siódmą pozycję. Oto, co powiedziała przed kamerami Eurosportu.

Bez problemów eliminacje w skoku o tyczce przeszedł Piotr Lisek, który spokojnie zaliczył 5,75 i awansował do finału. Oto, co powiedział reporterowi Eurosportu Kacprowi Merkowi.

Najlepszych polski tyczkarz pewnie przeszedł przez eliminacje. Zaliczył w nich bez kłopotu 5,75 i awansował do finału.

Polska sztafeta mieszana w składzie Małgorzata Hołub-Kowalik, Anna Kiełbasińska, Rafał Omelko i Wiktor Suwara zajęła pierwsze miejsce w półfinale i pewnie awansowała do finału.

Adam Kszczot zajął dopiero 6. miejsce w swoim półfinale biegu na 800 m, co nie dało mu awansu do decydującej rozgrywki. Zobacz ten bieg.

Maria Andrejczyk nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem w mistrzostwach świata w Dausze. Jej najlepszy wynik 57,68 m okazał się za słaby. W ostatniej próbie Polka rzuciła na odległość 56,28 m.

Iga Baumgart-Witan zajęła 1. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m, dzięki czemu awansowała do półfinału. Polka na mecie była druga, ale zwyciężczyni została zdyskwalifikowana.

Anna Kiełbasińska zakończyła rywalizację na piątym miejscu w swoim biegu eliminacyjnym na 400 m. Tym samym Polka nie awansowała do półfinału.

Justyna Święty-Ersetic zajęła 2. miejsce w swoim biegu eliminacyjnym, dzięki czemu awansowała do półfinału biegu na 400 m. Zobacz start Polki.

Zobacz, co powiedziała Iga Baumgart-Witan, która wygrała swój bieg eliminacyjny na 400 m.

- Nie zasłużyłam na finał. Chyba nie mam formy, bo oszczep był dla mnie bardzo ciężki. Bardzo żałuję, ale trzeba brać się do pracy i przygotowywać się na igrzyska w Tokio - powiedziała Maria Andrejczyk, która nie zdołała awansować do finału rzutu oszczepem.

Zobacz, co powiedziała Justyna Święty-Ersetic, która w swoim biegu eliminacyjnym zajęła 2. miejsce i awansowała do półfinału biegu na 400 m.

Chcąc zapewnić jeszcze większe emocje organizatorzy mistrzostw świata w Dausze zamontowali kamery w blokach startowych. To zdenerwowało wiele lekkoatletek, które zwróciły uwagę na to, że takie ujęcie pogwałca ich prywatność.

- To był naprawdę dobry konkurs, który stał na wysokim poziomie. Ja jestem z siebie zadowolona. Może gdybym nie musiała więcej skakać na niższych wysokościach, to mogłabym nawet osiągnąć dwa metry - powiedziała Kamila Lićwinko, która z wynikiem 1,98 m zaczęła 5. miejsce.

Wojciech Nowicki rzucił 77,89 i bez najmniejszego problemu awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski osiągnął to w pierwszym luźnym podejściu kwalifikacyjnym.

Paweł Fajdek pewnie awansował do finału rzutu młotem. Reprezentant Polski w rozmowie z reporterem Eurosportu nie ukrywał, że jego celem w Katarze jest zdobycie czwartego tytułu mistrza świata.

Joanna Linkiewicz awansowała do półfinału biegu na 400 metrów przez płotki podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Polka zajęła trzecie miejsce w swojej serii eliminacyjnej, uzyskując czas 55,97.

Justyna Święty-Ersetic, ubiegłoroczna mistrzyni Europy, w ostatniej serii półfinałowej czasem 50,96 zajęła drugie i bezpośrednio zakwalifikowała się do finałowej "ósemki".

Iga Baumgart-Witan nie kryła radości i wzruszenia po awansie do finałowego biegu na 400 metrów.

- Myślałam, że jestem dobrze przygotowana, może zjadł mnie stres? – powiedziała Paulina Guba przed kamerami Eurosportu, po tym jak rzutem na taśmę awansowała do finału pchnięcia kulą.

Paulina Guba z wynikiem 18,04 zajęła 12., ostatnie premiowane awansem do finału, miejsce w eliminacjach konkursu pchnięcia kulą lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Kwalifikacji nie przebrnęła Klaudia Kardasz, która uplasowała się na 15. pozycji (17,79).

Klaudia Kardasz przed kamerami Eurosportu wytłumaczyła, dlaczego nie awansowała do finału pchnięcia kulą.

Piotr Lisek zdobył w skoku o tyczce brązowy medal lekkoatletycznych mistrzostw świata w Dausze. Polak w drugiej próbie zaliczył 5,87 m, następnie strącił w pierwszej 5,92, a dwie kolejne próby przeniósł na 5,97, ale także były one nieudane.

Piotr Lisek, Sam Kendricks oraz Armand Duplantis wykonali wspólnie salto do tyłu po konkursie w skoku o tyczce mistrzostw świata.

We wtorek Piotr Lisek zdobył medal w skoku o tyczne, w środę odebrał go podczas ceremonii. Zobaczcie te wzruszające momenty.

Wspólne salto medalistów. Tak Lisek dzielił radość z rywalami Konkurs skoku o... czytaj dalej » Trzeci z rzędu medal na imprezie tej rangi - po Pekinie w 2015 i Londynie w 2017 roku - Lisek wywalczył we wtorek. W emocjonującym finale kwestię złota na wysokości 5,97 rozstrzygnęli między sobą Sam Kendricks i Armand Duplantis, a 5,87 dało Piotrowi Liskowi brąz.

- Ciężki, ale bardzo ładny. I bardzo się z niego cieszę - komentował dzień później, już po tym, jak brązowy medal zawisł na jego szyi.

To też metafora, bo sukces w sporcie zawsze wykuwa się w bólach, co wyraźnie podkreślił świeżo upieczony medalista mistrzostw świata w Dausze.

- Kojarzycie ten obrazek z górą lodową, której widać 10 procent? Bardzo się w niego wpasowujemy jako sportowcy. Lubię przytaczać ten obrazek, bo medal to jest właśnie 10 procent, które widzicie. A my staramy się wkładać w sport całe serducho, żeby tych chwil było jak najwięcej - opowiadał.



The Iceberg illusion. pic.twitter.com/r86No412Kk — Wassim CHEGHAM aka WASMDevFestToulouse (@manekinekko) February 6, 2019

Lisek miał na myśli iluzję góry lodowej - postronni widzą sukces, ale nie widzą, jakim wysiłkiem został okupiony. A tam, gdzie wzrok nie sięga, jest ciężka praca, poświęcenie, niejednokrotnie porażka.

Oglądaj Wideo: Eurosport Piotr Lisek: Medal jest ciężki, ale bardzo piękny

Dwa lata temu z Londynu Lisek przywiózł medal z cenniejszego, srebrnego kruszcu, ale z brązowego krążka rangi mistrzowskiej cieszy się tak samo.

- Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego, co osiągnąłem. Jest to brąz. Na pewno mogliśmy dołożyć centymetrów, ale to może na następnej imprezie mistrzowskiej - zapowiedział.

Przy okazji Lisek przyznał, że nie jest w stanie odpisać na wszystkie wiadomości z gratulacjami, ale bardzo za nie dziękuje i prosi o więcej.

- Piszecie i bardzo się cieszę, że piszecie, chociaż najbliżsi wiedzą, że nie odpisuję. Tak że bardzo przepraszam wszystkich, do których wiadomość zwrotna nie została wysłana, ale bardzo wam dziękuję za te ciepłe słowa. Czuć, że jesteście ze mną, bardzo mnie to cieszy. Dzięki takim wiadomościom na pewno mam więcej chęci do pracy - podkreślił.

Przed Liskiem teraz kilka tygodni ładowania akumulatorów, by pod koniec października ruszyć z przygotowaniami już do sezonu halowego.