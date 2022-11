"Szalony mecz od początku do końca". Kolejna porażka drużyny Sochana

Jeremy Sochan po wyborze do NBA

- Na pewno szansę dostanie. Nie wiemy, czy będzie grał w pierwszej piątce, prawdopodobnie nie, ale będzie wchodzić z ławki. Tylko od niego zależy, jak to wykorzysta - Marcin Gortat o szansach Jeremy’ego Sochana na grę w San Antonio Spurs.

- San Antonio Spurs to organizacja, która ma ogromną historię, jednego z najlepszych trenerów w dziejach NBA i bardzo dobrą kulturę budowania młodych zawodników w zespole oraz prowadzenia graczy z Europy. Do tego fantastyczne miasto i na sam koniec idealny stan, w którym nie płaci się wysokich podatków. Dlatego szczerze mówiąc, trafił "szóstkę" w totka – ocenił dla TVN24 BiS Marcin Gortat po wyborze Jeremy’ego Sochana w drafcie NBA.

Reprezentant Polski wyszedł na parkiet w podstawowej piątce Ostróg. Grał przez 30 minut, trafił sześć z siedmiu rzutów z gry, w tym raz za trzy punkty. Zaliczył też dwie zbiórki, dwa przechwyty i dwie straty.



Spurs stoczyli wyrównany pojedynek z wyżej notowaną ekipą z Memphis. W czwartej kwarcie wynik cały czas oscylował wokół remisu, a gospodarze wyszli na prowadzenie 2.53 przed ostatnią syreną po wsadzie Sochana. 85 sekund przed końcem lider miejscowych Keldon Johnson trafił jeden z rzutów wolnych i było 112:112, a żadnemu zespołowi nie udało się już powiększyć dorobku i konieczna była dogrywka.

"Szalony mecz od początku do końca"

W niej Grizzlies odskoczyli na dziewięć punktów (123:114) i mimo rozpaczliwej pogoni gospodarzy, między innymi cztery punkty Sochana, nie dali sobie odebrać zwycięstwa.



Devin Vassell i austriacki środkowy Jakub Poeltl zdobyli po 22 pkt dla drużyny trenera Gregga Popovicha, a wśród gości po 32 uzyskali Desmond Bane i Ja Morant. Grizzlies zdecydowanie lepiej spisywali się pod koszem, wygrywając w zbiórkach 53-39.



- Szalony mecz od początku do końca, nie wyłączając dogrywki, gdzie z opanowanej wydawałoby się sytuacji wpadliśmy w tarapaty. Wielkie uznanie dla trenera Popovicha i jego chłopaków. Trzeba solidnie zapracować, by ich pokonać. Myślę, że wszyscy będą mieli z nimi problemy - ocenił szkoleniowiec Grizzlies Taylor Jenkins.



Spurs doznali piątej porażki z rzędu, a gorszą serią legitymuje się tylko ekipa Charlotte Hornets, która w środę przegrała szóste kolejne spotkanie (z Portland Trail Blazers 95:105).

