Polacy przed meczem koszykarskich przyjaciół. "Mamy szansę ich pokonać"

Dreszczowiec w meczu reprezentacji Polski koszykarzy na mistrzostwach świata w Chinach. Biało-Czerwoni po niesamowitym spotkaniu pokonali po dogrywce gospodarzy 79:76. To zwycięstwo zapewniło im awans z grupy do drugiej części turnieju.

W środę Biało-Czerwoni trenowali na bocznym boisku kompleksu Oriental Sports Center w Szanghaju. Regeneracja, rozciąganie, przebieżka, trochę rzutów na kosze. Nie były ćwiczone zagrywki pod konkretnego rywala, bo jeszcze nie był znamy.



W hali głównej trwały przygotowania do meczu Czechy - Australia, który miał wyłonić ich przeciwnika w czwartkowym spotkaniu o miejsca 5-8, także w tym obiekcie. Zakończył się zwycięstwem drużyny z antypodów i to ona zagra w półfinale z Hiszpanią.

Wyeliminować motor

- Jest mózgiem i motorem napędowym zespołu - wyjaśnił Mateusz Ponitka. - Dzięki niemu otwierają się strzelcy, którzy na tych mistrzostwach mocno wypłynęli. On świetnie dyryguje drużyną. Pod koszem mają dwóch wysokich, na których też opiera się gra, czyli Ondreja Balvina i znanego już w Polsce Patrika Audę. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby Satoransky nie zagrał na swoim poziomie - zaznaczył lider Polaków.



- Jest mózgiem i motorem napędowym zespołu - wyjaśnił Mateusz Ponitka. - Dzięki niemu otwierają się strzelcy, którzy na tych mistrzostwach mocno wypłynęli. On świetnie dyryguje drużyną. Pod koszem mają dwóch wysokich, na których też opiera się gra, czyli Ondreja Balvina i znanego już w Polsce Patrika Audę. Przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby Satoransky nie zagrał na swoim poziomie - zaznaczył lider Polaków.

Satoranskiego doskonale zna Mike Taylor. Będąc przez cztery lata asystentem trenera czeskiej reprezentacji Budinskiego miał okazję oglądać jego rozwój. Z Czechami wiąże też szkoleniowca Biało-Czerwonych osoba żony. Urodzona w Ostrawie Alice jest córką 71-krotnego reprezentanta tego kraju Geralda Dietla, który pod koniec kariery grał w Niemczech. Tam też para się poznała.



- Polska i Czechy. Spotykają się koszykarscy przyjaciele, dwie pozytywne niespodzianki tego turnieju. Znam ich zawodników, znam polski zespół. To wielka sprawa brać udział w takim meczu - powiedział trener Taylor.

Źródło: Getty Images Tomas Satoransky jest liderem Czechów

Ważny dzień różnicy

Przeciwnik Biało-Czerwonych będzie rozgrywał mecz dzień po dniu, podczas gdy nasi koszykarze mieli dzień odpoczynku.

- Może to mieć znaczenie. Nie jest to drugi czy trzeci mecz w imprezie, tylko siódmy. Zagrać dzień po dniu na tak dalekim etapie turnieju będzie wymagające dla organizmów - skomentował Michał Sokołowski.



Czy podopiecznym Mike’a Taylora pozostała energia na dwa ostatnie spotkania turnieju?



- Na pewno straciliśmy dużo sił w pierwszej części turnieju. Z drugiej strony każdy kolejny mecz jest ważniejszy, więc staramy się regenerować jak najszybciej. Trener Mike w mowie po meczu z Hiszpanią wspomniał, że naszym celem jest wygrać co najmniej jeszcze jeden mecz. Mam nadzieję, że zostało nam wystarczająco dużo paliwa - zaznaczył Ponitka.

"Grają fajny basket"

W przypadku zwycięstwa nad Czechami, w spotkaniu o piąte miejsce Polacy graliby w sobotę z USA lub Serbią, dwoma największymi faworytami turnieju, którzy jednak zawiedli. Szansy na bezpośredni awans na igrzyska olimpijskie Tokio 2020 już nie mają, gdyż drugie obok Hiszpanii miejsce i wywalczyła Francja, zasłużenie wygrywając w ćwierćfinale z Amerykanami 89:79.



Czechy to największa obok Polski rewelacja chińskiego mundialu.



- Wyszli z mocnej grupy, w drugiej rundzie też nie mieli łatwych rywali, a poradzili sobie. Myślę, że może mieli nawet trudniejszą drogę do ćwierćfinału niż my. Jestem zaskoczony ich postawą. Nie przypuszczałem, że mogą tak daleko zajść. Grają fajny basket - ocenił Sokołowski.



- Mamy szansę ich pokonać, ale musimy zagrać co najmniej tak dobrze jak z Rosją czy Chinami i dołożyć do tego jeszcze wyższą skuteczność - zakończył Ponitka.

Mecz Polska - Czechy w Szanghaju rozpocznie się w czwartek o godz. 15.00 czasu polskiego.