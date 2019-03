Mecz przerwany, wrzawa na trybunach. Dirk Nowitzki kolejny raz przeszedł do historii

Była czwarta minuta meczu w Dallas. 40-letni skrzydłowy Mavs dostał piłkę od Luki Doncicia. Co z tego, że Nowitzki miał przy sobie rywala. Za chwilę wyciągnął asa z rękawa. To step-back jumper, jego znak firmowy, czyli rzut z odchylenia, przy jego wzroście niemożliwy do zatrzymania.



SIXTH ALL-TIME! pic.twitter.com/b1MMpCzgPe — Dallas Mavericks (@dallasmavs) 19 marca 2019









Piłka wylądowała w koszu. Publiczność w hali American Airlines Center oszalała, a koledzy z zespołu gratulowali. Na telebimie pokazano, czego ponaddwumetrowy skrzydłowy właśnie dokonał. To był jego czwarty punkt w tym dniu i dokładnie numer 31 420, jaki zdobył w 21-letniej historii swoich występów w NBA.

Na liście najlepszych strzelców wyprzedził legendarnego Wilta "Szczudło" Chamberlaina (31 419), który zasłynął 100 punktami w jednym spotkaniu i podbojami miłosnymi ("Miałem 20 tysięcy kobiet" - przechwalał się).

Źródło: Getty Images Niemiec przyjmuje gratulacje od Luki Doncicia





Jordan i Bryant przed nim

Nowitzki przed sobą ma same tuzy, największych z największych. Piąty jest Michael Jordan (32 292), czwarty LeBron James (32 439), trzeci Kobe Bryant (33 643), a jeszcze wyżej są Karl Malone (36 928) i Kareem Abdul-Jabbar (38 387).



"Kolejny kamień milowy Dirka" - napisał we wtorek na swojej stronie "Bild".



Pod koniec lutego Niemiec rozegrał 1500. mecz w karierze. Wtedy, na dziesięć sekund przed końcem meczu, owację zgotowali mu trener i kibice Los Angeles Clippers.



Z New Orleans Pelicans zdobył w sumie osiem punktów, ale Mavs przegrali po dogrywce 125:129.

Po tym sezonie wygasa umowa Nowitzkiego. Podczas niedawnego Meczu Gwiazd, swojego czternastego, nie powiedział, co zamierza po sezonie. - Zobaczymy, jak będzie reagować moje ciało i czy nadal będę odczuwał radość z gry - nie zamykał sobie drzwi przed kontynuacją kariery.

Bez względu na to, co postanowi, przyszłość Mavs należy do Kristapsa Porzingisa i Luki Doncicia. Dwóch koszykarzy równie wszechstronnych i pochodzących z Europy jak on.

Przez 1509 spotkań w NBA Dirk zdobywał średnio nieco ponad 20 punktów i 7 zbiórek na mecz. Trafiał z blisko 50-procentową skutecznością z gry.

Mistrzem NBA był raz - w 2011 roku.

Wyniki poniedziałkowych meczów:

Cleveland Cavaliers - Detroit Pistons 126:119

Washington Wizards - Utah Jazz 95:116

Boston Celtics - Denver Nuggets 105:114

Toronto Raptors - New York Knicks 128:92

Oklahoma City Thunder - Miami Heat 107:116

San Antonio Spurs - Golden State Warriors 111:105

Dallas Mavericks - New Orleans Pelicasns 125:129 (po dogr.)

Phoenix Suns - Chicago Bulls 101:116

Portland Trail Blazers - Indiana Pacers 106:98