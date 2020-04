NBA budzi się do życia. Cztery zespoły wrócą do treningów

Właściciel zespołu New England Patriots Robert Kraft pomaga w walce z koronawirusem. Najpierw samolot jego teamu przetransportował z Chin do Bostonu ponad milion maseczek, a w piątek partia 300 tysięcy maseczek dotarła do Nowego Jorku. Transport odbył się ciężarówką zespołu New England Patriots.

ESPN podkreśla, że nie wszystkie zespoły będą mogły pozwolić sobie na taki ruch. Przywilej dotyczy jedynie ekip z tych stanów, w których zasady kwarantanny zostaną poluzowane.

Niewielu szczęśliwców

Pierwszą drużyną, która udostępniła swoim zawodnikom bazę treningową, była Atlanta Hawks. Zawodnicy zespołu ze stanu Georgia trenują indywidualnie już od 24 kwietnia.

Teraz obostrzenia mają zostać stopniowo redukowane w kolejnych częściach kraju. Od piątku z własnej hali będą korzystać koszykarze zespołów z Florydy (Miami Heat i Orlando Magic) i Oklahomy (Oklahoma City Thunder).

Przyszłość nieznana

Wciąż nie jest pewne, kiedy kolejne ekipy będą mogły wykonać podobny krok. Władze ligi cały czas pozostają w ścisłym kontakcie z miastami, w których w normalnych warunkach odbywały się mecze.

Nie wiadomo również, kiedy będzie można wznowić rozgrywki. Komisarz ligi Adam Silver i jego współpracownicy najprawdopodobniej w maju ogłoszą decyzję dotyczącą dalszej części sezonu. Istnieje też scenariusz, w którym nie zostanie on dokończony.



Rozgrywki NBA zostały wstrzymane 12 marca. Na dokończenie sezonu potrzeba około trzech miesięcy - 30 dni na dogranie sezonu zasadniczego i dwóch miesięcy na fazę play-off.

W Stanach Zjednoczonych liczba zakażonych koronawirusem przekroczyła 960 tys. osób. Z powodu COVID-19 zmarło ponad 54 tys. chorych.