Gwiazda NBA zakażona koronawirusem. Cztery przypadki w jednym klubie

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Kamil Stoch: my jako zawodnicy musimy to zaakceptować

Liga hiszpańska zdecydowała się zawiesić rozgrywki na dwa tygodnie. Tym samym w najbliższym czasie nie odbędą się 28. i 29. kolejka LaLigi. To pokłosie epidemii koronawirusa. Jednym z zakażonych jest koszykarz Realu Madryt, przez co również zespół piłkarski został poddany kwarantannie.

Niespodziewany scenariusz w NBA. Finał w oryginalnym terminie Najlepsza... czytaj dalej » Durant jako wolny agent zmienił przed sezonem klub, przechodząc z Golden State Warriors do Brooklyn Nets. W nowym zespole jeszcze nie wystąpił z powodu urazu ścięgna Achillesa.

O tym, że ma koronawirusa poinformował w rozmowie z serwisem The Athletic.

- Wszyscy muszą na siebie uważać, dbać o siebie i poddawać się kwarantannie. Razem to przetrwamy - powiedział amerykański niski skrzydłowy.

Wielka gwiazda od lat

Liczba zakażonych zawodników najlepszej koszykarskiej ligi świata wzrosła do siedmiu. Wcześniej wykryto koronawirusa w organizmach Rudy'ego Goberta i Donovana Mitchella z Utah Jazz oraz Christiana Wooda z Detroit Pistons.

Durant przez trzy poprzednie sezony bronił barw Golden State i pomógł klubowi dwa razy zdobyć mistrzostwo, sięgając jednocześnie po tytuł najbardziej wartościowego zawodnika finałów z 2017 i 2018 roku. Dziesięciokrotnie uczestniczył w Meczu Gwiazd NBA.

Rozgrywki najpopularniejszej na świecie ligi koszykarskiej są obecnie zawieszone co najmniej na 30 dni, licząc od 13 marca

Według ostatnich danych w Stanach Zjednoczonych koronawirus zaatakował ponad 5 tys. osób; zmarło co najmniej 93. Największe ogniska zakażeń w tym kraju znajdują się w stanach Waszyngton i Nowy Jork oraz w Kalifornii.