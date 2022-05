Przykra kontuzja króla strzelców NBA. Kolejne mecze pod znakiem zapytania

Zobacz, co powiedział legendarny zawodnik Warriors Klay Thompson po powrotcie do gry po 941 dniach.

Embiid poprowadził Sixers do dającej awans wygranej 132:97 w szóstym meczu z Raptors, notując 33 punkty i 10 zbiórek. Jednak na niespełna cztery minuty przed końcem czwartej kwarty, uderzony łokciem przez swojego rodaka z kanadyjskiej ekipy Paula Siakama, usiadł na ławce i już nie wrócił na boisko.

Źródło: Getty Images Joel Embiid prezentował ostatnio doskonałą formę

Złamanie oczodołu Embiida

Memphis Grizzlies w najlepszej ósemce sezonu NBA Koszykarze... czytaj dalej » Jak się okazało, koszykarz doznał złamania oczodołu prawego oka i wstrząśnienia mózgu. Po badaniach przeprowadzonych w piątek nie określono kiedy lider Szóstek będzie mógł wrócić do gry. Kolejne specjalistyczne konsultacje czekają go w przyszłym tygodniu.

Zawodnik znany jest z nieustępliwości. Już w starciach z Raptors grał z poważnym urazem prawej dłoni. Możliwe, że będzie chciał występować z specjalnej masce ochronnej na twarz.

Ewentualny brak 28-letniego, mierzącego 213 cm Embiida to poważne osłabienie drużyny z Filadelfii w decydującej fazie rozgrywek. W sezonie regularnym 2021/22 został on królem strzelców ze średnią 30,6 pkt i był szósty w klasyfikacji najlepiej zbierających - 11,7.

W całej serii play off z Raptors kameruński center także grał wyśmienicie. Zdobywał średnio 26,2 pkt i miał 11,3 zbiórek.



W poniedziałek Sixers rozegrają w Miami pierwszy mecz drugiej rundy play off z zespołem Heat. Kolejne, do czterech zwycięstw, odbywać się będą co drugi dzień.