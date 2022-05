Wojownicy narzucili wysokie tempo. Są w finale Konferencji Zachodniej

29.10 | Do trzeciego meczu koszykarze Golden State Warriors musieli czekać na pierwsze zwycięstwo w nowym sezonie NBA. Uczestnicy pięciu ostatnich finałów rozgrywek pokonali na wyjeździe New Orleans Pelicans 134:123, a mały jubileusz obchodził tego dnia Stephen Curry.

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

Pierwsze trzy kwarty były w miarę wyrównane, dopiero w czwartej osłabieni brakiem swojego lidera Ja Moranta gospodarze nie wytrzymali tempa narzuconego przez rywali. Memphis ulegli ekipie z San Francisco 19:32 i cały mecz przegrali 96:110.



Teraz Warriors czekają na finałowego rywala, który wyłoni się z pary Phoenix Suns - Dallas Mavericks. Aktualny stan rywalizacji tych ekip to 3-3.

"Kevon Looney jest prawdziwym wojownikiem"

Przedłużony areszt tymczasowy dla amerykańskiej gwiazdy koszykówki Rosyjski sąd... czytaj dalej » W piątek w zespole z San Francisco najlepiej zagrał Klay Thompson, który zdobył 30 punktów, trafiając 8 na 14 oddanych rzutów za trzy. Tylko o cztery punkty mniej zapisał na swoje konto Stephen Curry, a środkowy Kevon Looney zebrał aż 22 piłki.



- On jest prawdziwym wojownikiem. Dzięki niemu mogliśmy przeciwstawić się tak mocnej fizycznie drużynie, jaką są Grizzlies. To naprawdę niesamowite, jego postawa inspiruje mnie do dalszego działania - powiedział Thompson o Looneyu.



Dla Niedźwiadków 30 punktów wywalczył Dillon Brooks, a 25 uzyskał Desmond Bane.



W drugim piątkowym meczu obrońcy tytułu Milwaukee Bucks przegrali z Boston Celtics 95:108 i aktualnie stan rywalizacji do czterech zwycięstw wynosi 3-3.



Siódme decydujące spotkanie odbędzie się w niedzielę w Bostonie. We wszystkich wcześniejszych meczach w tej parze zawsze wygrywali gospodarze.

Źródło: PAP/EPA Koszykarze Golden State Wariors w finale Konferencji Zachodniej

Wyniki piątkowych meczów drugiej rundy play off NBA:



Konferencja Wschodnia



Milwaukee Bucks - Boston Celtics 95:108

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: 3-3)



Konferencja Zachodnia



Golden State Warriors - Memphis Grizzlies 110:96

(stan rywalizacji do czterech zwycięstw: Golden State wygrali 4-2)