Najdroższe żelki świata. Koszykarz Miami Heat może stracić dwa miliony dolarów

Do incydentu doszło w czwartek, gdy koszykarze Miami Heat lecieli do Los Angeles na spotkanie z Lakers. Dion Waiters zjadł żelki nasycone THC, główną substancją zawartą w konopiach indyjskich. Tłumaczył się bólem brzucha.

Obrońca Heat doznał ataku paniki i potrzebna była natychmiastowa pomoc medyczna. Amerykanin nie znalazł się w kadrze na spotkanie z LAL.

"Zachowania działające na szkodę drużyny"

Całe zdarzenie szybko przedostało się do mediów. Ta absurdalna historia sprawiła, że Heat zawiesili Waitersa na 10 spotkań. Amerykanin na pewno straci ponad 800 tys. dolarów. Prawdopodobnie nie zgarnie również 1,2 mln dolarów z racji bonusu za liczbę występów w całym sezonie. W umowie miał zapisane, że musi rozegrać co najmniej 70 meczów.

Waiters feralne żelki miał dostać od jednego z kolegów z drużyny. 28-latek nie chce jednak zdradzić od kogo.

To nie pierwszy raz, kiedy o Waitersie robi się głośno i kolejny raz zdarza się to w związku z jego pozaboiskowymi przygodami. Pod koniec października Heat zawiesili koszykarza na jeden mecz po tym, jak dopuścił się "zachowania działającego na szkodę drużyny". Niedawno media plotkowały o konflikcie Waitersa z Erikiem Spoelstrą, trenerem Heat.

Koniec kariery w NBA?

Ekipa z Florydy od tygodnia szuka dla Waitersa nowego klubu. W 2012 roku był czwartym wyborem w drafcie. Wówczas miał być jednym z liderów Cleveland Cavaliers, jednak nie zrobił kariery w Ohio. W roku 2017 podpisał czteroletni kontrakt z Miami Heat, który gwarantował mu 50 mln dolarów. Ostatnie wydarzenia mogą jednak sprawić, że Waiters będzie miał problemy z pracą w NBA.

W obecnym sezonie nie zagrał jeszcze ani razu.