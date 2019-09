Niespodziewana porażka Amerykanów. To zła wiadomość dla Polski

Amerykanie przylecieli do Chin bez największych gwiazd. Przez ostatnie miesiące czołowi zawodnicy NBA z różnych powodów sukcesywnie rezygnowali z udziału w imprezie. W najlepszej lidze świata jest jednak w czym wybierać, więc to ekipa zza oceanu wciąż była zdecydowanym faworytem do złota.

Jeśli któraś z solidnych drużyn miała zatrzymać Amerykanów, to wśród nich Francja wymieniana była gdzieś na końcu.

Liderów dwóch

Latający kubeł, jeżdżący telewizor. Szalona radość Argentyńczyków po wygranej Koszykarze... czytaj dalej » I być może właśnie to Trójkolorowym pomogło. Nie dawano im większych szans, oni wiedzieli, że nie mają się czego wstydzić. W ich składzie graczy z NBA również nie brakuje. Ojcami zwycięstwa okazało się być dwóch z nich - Evan Fournier (Orlando Magic) i Rudy Gobert (Utah Jazz).

Obydwaj świetnie punktowali (odpowiednio 22 i 21), podnosili swój zespół w najtrudniejszych momentach. Dodatkowo 216-centymetrowy kolos Gobert kompletnie zdominował Amerykanów na tablicach.

Francuzi wygrali dzięki świetnej końcówce spotkania. Przed czwartą kwartą przegrywali trzema punktami, w ostatniej zanotowali jednak w pewnym momencie serię 7:0. Z każdą upływającą minutą Amerykanie grali coraz bardziej nerwowo. To pomogło Francuzom całkowicie przejąć kontrolę. Wygrali 89:79.

Amerykanie zakończą mistrzostwa świata bez medalu pierwszy raz od 2002 roku. Wtedy zostali upokorzeni na własnych boiskach. W grupie przegrali z Argentyną, w ćwierćfinale - z Jugosławią, a potem jeszcze z Hiszpanią. Ostatecznie zajęli dopiero szóste miejsce.

Źródło: Getty Images Evan Fournier (z prawej) i próbujący blokować go Myles Turner

Igrzyska na razie nie dla nas

Ich porażka sprawia, że Polacy stracili szansę na awans na igrzyska poprzez mundial. Do Tokio pojadą dwie najlepsze europejskie drużyny chińskiego turnieju. Wcześniej pewni udziału w półfinale byli już Hiszpanie.

W najlepszej czwórce znajdzie się też Argentyna (pokonała Serbię) oraz zwycięzca spotkania Australii z Czechami (mecz trwa).

Biało-Czerwoni mogą zmierzyć się z Amerykanami w walce o miejsca 5-8. Impreza potrwa do niedzieli.

Ćwierćfinał MŚ koszykarzy: USA - Francja 79:89 (18:18, 21:27, 27:18, 13:26)

SKŁADY I PUNKTY:

USA: White (4), Mitchell (29), Harris (5), Smart (11), Barnes (4), Brown (9), Plumlee, Turner (2), Lopez, Middleton (5), Walker (10)

Francja: Ntilikina (11), M’Baye (2), Batum (6), Fournier (22), De Colo (18), Albicy (5), Labeyrie, Lessort (3), Gobert (21), Toupane (1)