Katastrofalni Lakersi. Najwyższa porażka LeBrona w karierze

O tym meczu Lakersi będą chcieli jak najszybciej zapomnieć, zwłaszcza James. 42-punktowa różnica na koniec meczu - takiej porażki lider Jeziorowców nie miał w całej 16-letniej karierze. Dotychczas dwukrotnie przegrywał różnicą 35 punktów (w 2007 i 2017 roku). Dochodził do siebie po kontuzji. Poślizgnął się w domu i doznał jeszcze gorszej Jeden z liderów... czytaj dalej »

"Skarcili nas"

- Może dopadło nas zmęczenie spowodowane zmianą strefy czasowej, ale nie da się ukryć, że w obronie nie prezentowaliśmy odpowiedniego nastawienia i rywale nas za to skarcili. Taka porażka dla wielu naszych młodych zawodników to naprawdę ciężkie przeżycie. Wiem, że uwielbiają media społecznościowe, ale teraz nie powinni do nich zaglądać - powiedział James.



34-letni skrzydłowy uzyskał 18 punktów, dziewięć asyst i siedem zbiórek, a oszczędzany na kolejne spotkania całą ostatnią kwartę przesiedział na ławce rezerwowych.

Pacers natomiast trafili 19 z 34 rzutów za trzy i siedmiu ich koszykarzy zdobyło więcej niż 10 pkt. Najwięcej - 24 - Chorwat Bojan Bogdanović.

Bez punktów, ale zwycięstwo

Powody do radości miała druga drużyna z Los Angeles. Tym razem Gortat mecz rozpoczął w podstawowej piątce, a na parkiecie łącznie spędził 13 minut. Oddał jeden niecelny rzut z gry, ale miał osiem zbiórek i asystę. Popełnił też dwa faule.

Po wyrównanej pierwszej połowie, w trzeciej kwarcie Hornets osiągnęli aż 20-punktowe prowadzenie. Goście od tego momentu zaczęli jednak grać znacznie lepiej. Zdobyli dziesięć punktów z rzędu, a na ostatnią część gry wychodzili przegrywając już tylko 84:92.

Źródło: gettyimages.com Gortat tym razem punktu

Clippers wciąż muszą sobie radzić bez kontuzjowanego Włocha Danilo Gallinariego. We wtorek ich bohaterem okazał się Tobias Harris. Zwycięski rzut oddał na 4,3 s przed ostatnią syreną. Łącznie na swoim koncie zapisał 34 punkty. Wyróżnił się też rezerwowy Lou Williams - 31 pkt.

Dla Szerszeni 32 pkt zdobył Kemba Walker. To do niego starano się zagrać piłkę w ostatniej akcji, ale Clippers doskonale go kryli. Ostatecznie rzucać musiał Marvin Williams i spudłował.



- Taki właśnie był plan. Zamiast podwajać krycie Kemby, gdy już by miał piłkę, za wszelką cenę staraliśmy się go odciąć od podania - przyznał trener Clippers Doc Rivers.

Wyniki wtorkowych meczów NBA:

Charlotte Hornets - Los Angeles Clippers 115:117

Cleveland Cavaliers - Boston Celtics 96:103

Indiana Pacers - Los Angeles Lakers 136:94

Memphis Grizzlies - Minnesota Timberwolves 108:106

New York Knicks - Detroit Pistons 92:105

Oklahoma City Thunder - Orlando Magic 132:122

Philadelphia 76ers - Toronto Raptors 107:119

Portland Trail Blazers - Miami Heat 108:118