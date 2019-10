Clippersi faworytem nowego sezonu NBA. Największą gwiazdą Antetokounmpo

22.06.2019 | Gortat od jednego z klubów NBA mógłby dostać propozycję tzw. kontraktu weterana, który zapewnia pensje w wysokości dwóch milionów dolarów za rok gry. Ale to Polaka zupełnie go nie interesuje. - Nie będę zarzynał mojego ciała za tak zwane minimum weterana. Moje ciało, moje stawy są dla mnie ważniejsze niż dorabianie kolejnych dolarów do emerytury - zaznaczył.

22.06.2019 | Zaznaczył również, że jest w pełni świadomy upływającego czasu i ograniczeń z tym związanych. - Okres gry na tym najwyższym poziomie już minął. Chciałbym bardzo obiecać, że zagram jeszcze na tym poziomie, ale często jest tak, że głowa chce, ale ciało i nogi nie dają. Ojca czasu nie da się przechytrzyć. A powrót do NBA? Jestem gotowy. Właściwie dalej czuje się zawodnikiem NBA. Sezon rusza we wrześniu i jeśli nie będę miał drużyny, dopiero wtedy poczuję dużą zmianę - powiedział.

34.06 | Kibice Toronto Raptors chcą zrobić wszystko, by zatrzymać w klubie swoją gwiazdę Kawhi Leonarda. Jeśli skrzydłowy podpisze po sezonie nowy kontrakt w Kanadzie, od jednego z bardzo zamożnych fanów dostanie luksusowy apartament wart... kilka milionów dolarów, a w licznych restauracjach będzie mógł jeść za darmo do końca życia.

Clippers otrzymali 46 procent głosów. Dalej znalazły się ekipy Bucks - 36 proc. oraz Los Angeles Lakers - 11 proc. Przed nowym sezonem słabe notowania mają mistrzowie NBA - Toronto Raptors. Wszystko przez to, że drużynę opuścił jej lider Kawhi Leonard, który zasilił ekipę... Clippers.

Plejada gwiazd NBA

LeBron zabrał głos w sprawie Hongkongu. Protestujący palą teraz jego koszulki Gwiazdor NBA... czytaj dalej » W typowaniu na MVP Greka Antetokounmpo wskazała połowa menedżerów. Nic dziwnego, skoro to ten zawodnik dostał nagrodę dla najlepszego koszykarza ligi w poprzednich rozgrywkach. Po 10 proc. zgromadzili inni gwiazdorzy NBA: Leonard (Clippers), Stephen Curry (Golden State Warriors) oraz Anthony Davis (Los Angeles Lakers). Natomiast aż 86 proc. głosów grecki skrzydłowy otrzymał, gdy pytano "jakiego zawodnika chciałbyś mieć, gdybyś teraz zaczynał budowę zespołu?".

Klub, który według wielu fachowców latem dokonał najlepszych transferów to Clippers. Jego włodarze ściągnęli aż dwóch gwiazdorów - wspomnianego Leonarda i Paula George'a z Oklahoma City Thunder.



Najlepsza pierwsza piątka zdaniem menedżerów NBA to: Curry, James Harden (Houston Rockets), Leonard, Antetokounmpo i Serb Nikola Jokić (Denver Nuggets). To ci koszykarze mają dominować w nadchodzących rozgrywkach.



Natomiast najlepszy trener to ponownie Gregg Popovich z San Antonio Spurs.

Nowy sezon NBA startuje 22 października. Na początek hit i derby Los Angeles: Lakers - Clippers.