Wściekły LeBron James. Jego syn trafiony przedmiotem rzuconym z trybun

Grał osiem lat w najlepszej lidze świata, dziś jest na życiowym zakręcie. "Możemy się tylko modlić za niego" Przez lata grał w... czytaj dalej » W poniedziałkowy wieczór Jamesa seniora, reprezentującego barwy Los Angeles Lakers, czekał wyjazdowy mecz z Boston Celtics. Wczesnym popołudniem wyskoczył zatem do pobliskiego Springfield, gdzie Bronny i jego koledzy z drużyny prywatnej szkoły Sierra Canyon mierzyli się z Paul VI Catholic High School.

Trzykrotny mistrz NBA nie był zadowolony tym, co się w hali wydarzyło.

LeBron James: jestem ciekaw, ile ten dzieciak ma lat

LeBron James Jr. - lat 15 - stał przy linii bocznej boiska, by wybić piłkę z autu. Wtedy z trybun nadleciał niewielki przedmiot i trafił go w plecy.

Po przerwaniu meczu natychmiast zjawił się ochroniarz, a tuż za nim policjant. Sprawcy nie ustalono.



Game was stopped and security was called out immediately to remove a fan that threw a yellow starburst or a piece of trash at Bronny James in the 3rd quarter.



— Krysten Peek (@krystenpeek) 20 stycznia 2020





Tata Bronny'ego siedział na widowni dokładnie po przeciwnej stronie. Nie wiedział, co się stało, całe zajście zobaczył dopiero na powtórce. Był bardzo zły.

- Jestem ciekaw, ile ten dzieciak ma lat. Nie wiem, czy sam to wymyślił, czy takie zachowanie wyniósł z domu. Nienawiść nie ma nic wspólnego z wiekiem - komentował.



Ekipa Sierra Canyon przegrała 62:70, Lakersi zostali rozbici 139:107. - Gang Jamesów zanotował dwie porażki. Trudno, lepsze dni jeszcze nadejdą. Najważniejsze, że trzymamy się razem - oświadczył James senior, już po tym drugim meczu.