Tego się nie zapomina. 57-letni Jordan znów daje rywalom wycisk

Jordan to żywa legenda koszykówki, przez wielu uważany jest za najlepszego zawodnika, jaki kiedykolwiek uprawiał ten sport. W trakcie ozłoconej kariery był sześciokrotnym mistrzem NBA, sześć razy wygrywał też tytuł MVP finałów, pięciokrotnie otrzymał nagrodę dla MVP sezonu zasadniczego oraz dwukrotnie zdobywał mistrzostwo olimpijskie.

Gwiazdor dwukrotnie też karierę wznawiał, by ostatecznie zejść ze sceny w 2003 roku w wieku 40 lat. Umiejętności i pewnej ręki może mu jednak wciąż, 17 lat później, pozazdrościć wielu.

Nagranie, które stało się hitem internetu (ponad 85 tysięcy polubień na Twitterze), ukazało klasyczną akcję w wykonaniu "Jego Powietrznej Wysokości". Jordan podczas rekreacyjnej gierki z dużo młodszymi od siebie zawodnikami popisał się czysto trafionym rzutem z odchylenia z półdystansu.

Jeden z jego rywali nie tylko przyglądał się bezradnie, jak piłka wpada do kosza, ale też usłyszał od niego kilka żartów.

- Ciągle korzystacie z YouTube’a? Sprawdźcie sobie tam Michaela Jordana - rzucił MJ na odchodne.



MJ saying “you better pull up Michael Jordan on Youtube” is the ultimate flexpic.twitter.com/D6wchry0g9 — Randy Cruz (@randyjcruz) July 26, 2020

Z podziwu nad spokojem i koszykarską jakością 57-latka nie mogli wyjść aktywni i emerytowani koszykarze NBA. "On nadal może grać w tej lidze. Jest tak szybki, jak Jared Dudley" - ten komentarz pod filmem zamieścił na Twitterze były uczestnik Meczu Gwiazd Baron Davis, porównując legendę do zawodnika Los Angeles Lakers.