Media: Pogrzeb Bryanta już się odbył. "Rodzina chciała małej uroczystości"

26.01 | - Można powiedzieć, że był ikoną, ale nie wiem, czy to wystarczające określenie. On był bogiem w Los Angeles. Wiadomość o jego śmierci zwala z nóg, odbiera mowę. Nawet najtwardszych facetów zbiera na płacz - mówił Marcin Gortat na antenie TVN BIS o tragicznie zmarłym Kobemm Bryancie.

27.01.2020 l - Kobe Bryant wiele razy powtarzał, że nie ma co się przejmować drobnymi rzeczami, że życie jest krótkie - mówił na antenie TVN24 pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański. Legendarny amerykański koszykarz zginął w niedzielę w katastrofie prywatnego helikoptera w Kalifornii.

- Kiedy się dowiedziałem o śmierci Kobe'ego Bryanta, byłem zdruzgotany. On był dla mnie wzorem. Modlę się za jego rodzinę - powiedział Gael Monfils na konferencji prasowej.

W niedzielę zmarła legenda NBA Kobe Bryant. By uhonorować jego pamięć, Nick Kyrgios wyszedł na kort w koszulce z numerem, z jakim grał Bryant. Na twarzy Australijczyka widać było poruszenie oraz łzy.

Na Instagramie opublikowano film nagrany krótko po katastrofie helikoptera należącego do Kobe'ego Bryanta. W wypadku zginął były koszykarz, jego córka oraz siedem innych osób.

Nie żyje legendarny koszykarz Kobe Bryant. Zginął w katastrofie helikoptera w kalifornijskim Calabasas, wraz z ośmioma innymi osobami. Zmarły to pięciokrotny mistrz ligi NBA z Los Angeles Lakers (2000-2002, 2009-2010) i dwukrotny mistrz olimpijski (2008 i 2012). Miał 41 lat.

Według informacji brytyjskiego "The Sun", który informacje o pogrzebie podał jako pierwszy, Kobe i Gianna spoczęli w Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park w Los Angeles - tym samym cmentarzu, na którym pochowani są m.in. Marilyn Monroe czy Roy Orbison.

Źródło: Getty Images Kobe Bryant i jego córka Gianna

Brytyjczycy dotarli do źródła, które ma mieć wiedzę na temat ceremonii.

- Vanessa i cała rodzina Bryantów chciała małej prywatnej uroczystości, by móc w spokoju opłakiwać stratę. Było to ekstremalnie trudne dla wszystkich, bo nie da się pogodzić ze stratą dwóch tak pięknych dusz - stwierdziła cytowana przez "The Sun" osoba.

7 lutego, ale na innym cmentarzu

Pożegnanie Bryanta jak pogrzeb Alego. "Miasto będzie sparaliżowane" 24 lutego będzie... czytaj dalej » Informacje o pogrzebie Bryanta i jego córki pojawiają się w środę również w amerykańskich mediach, m.in. w telewizji Fox Los Angeles czy gazecie "Los Angeles Times". Dziennikarze tych tytułów nie powołują się na własne źródła, lecz na akt zgonu byłego koszykarza, do którego dotarli.

Amerykanie zgadzają się, że ceremonia odbyła się 7 lutego, ale podają inną lokalizację. Według nich Kobe i Gianna zostali pochowani w Pacific View Memorial Park w Corona del Mar na południe od Los Angeles, a nie, jak pierwotnie planowano, w Pierce Brothers Westwood Village Memorial Park.

#2, #24, #20

Oficjalne pożegnanie Bryanta odbędzie się 24 lutego w Staples Center w Los Angeles. W uroczystości uczestniczyć będą najpewniej tysiące fanów. Hala pomieścić ich może nawet 20 tys. To tu żegnano Michaela Jacksona czy rapera Nipseya Hussle’a.

Data wydarzenia ma wymiar symboliczny. Liczba 24, to numer, z którym Bryant grał w ostatnich latach zakończonej w 2016 roku kariery. Dwójkę na koszulce swojej drużyny nosiła Gianna, a 20 to z kolei liczba lat, które Vanessa i Kobe Bryantowie spędzili razem.





Wyświetl ten post na Instagramie. #2, #24, #20 years as a Laker and the amount of years Kob and I were together Post udostępniony przez Vanessa Bryant (@vanessabryant) Lut 7, 2020 o 9:49 PST





Lecieli na mecz córki

Kobe Bryant zginął w niedzielę 26 stycznia. Jego prywatna maszyna Sikorsky S-76B rozbiła się tuż przed 10 rano czasu lokalnego o zbocze jednego ze wzgórz w Calabasas, w stanie Kalifornia.

Źródło: NTSB Newsroom Kobe Bryant zginął w katastrofie helikoptera w Kalifornii

Przyczyny katastrofy wciąż nie są oficjalnie znane, ale na wypadek prawdopodobnie miały wpływ fatalne warunki atmosferyczne.

Oglądaj Wideo: Instagram/princessofcalabasas Pierwsze nagranie z wypadku śmigłowca Bryanta

Oprócz 41-letniego Bryanta zginęło jeszcze osiem osób. Wśród ofiar jest również córka koszykarza, 13-letnia Gianna. Feralny lot odbywał się do Thousand Oaks, gdzie dziewczynka miała odbyć trening, a po nim rozegrać mecz.

Bryant zakończył karierę w 2016 roku. Wcześniej przez 20 lat związany był z ekipą Los Angeles Lakers, z którą sięgnął po pięć tytułów mistrzowskich. Był również dwukrotnym mistrzem olimpijskim z reprezentacją USA. Wkrótce ma zostać włączony do koszykarskiej Galerii Sław.