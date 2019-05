Durant bez daty powrotu. "Kontuzja okazała się poważniejsza"

27.04 | Koszykarze Golden State Warriors awansowali do drugiej rundy play off ligi NBA. W piątek pokonali na wyjeździe Los Angeles Clippers 129:110 i wygrali rywalizację 4-2. Pierwszoplanową postacią spotkania był Kevin Durant, który zdobył dla zwycięzców 50 punktów.

25.05 | Prawdziwa wymiana ciosów w czwartym meczu finału Konferencji Zachodniej. Koszykarze Golden State Warriors mieli sporą szansę, by przed własną halą wyjść na prowadzenie z 3:1 i być o krok od wielkiego finału NBA. Ale ich rywale, Houston Rockets, rozegrali świetną czwartą kwartę i to oni wygrali 95:92. W rywalizacji do czterech zwycięstw jest więc remis 2-2.

Golden State odrobiło w meczu ogromną stratę i jest bliżej finału Już tylko dwa... czytaj dalej » Durant doznał kontuzji 9 maja w piątym meczu półfinałów z Houston Rockets. Badanie rezonansem magnetycznym wykazało lekkie naciągnięcie łydki, a szkoleniowiec drużyny Steve Kerr liczył na szybki powrót zawodnika. W piątek trener aktualnych mistrzów NBA zdradził dziennikarzom, że uraz okazał się poważniejszy niż początkowo myśleli.

"Duranta nie dopuszczono do powrotu"

"Trener Warriors Steve Kerr potwierdził, że dostępność Duranta w pozostałych meczach serii jest wątpliwa. Skrzydłowy został przebadany w czwartek i nie dopuszczono go do powrotu na boisko" - czytamy w artykule dziennikarza ESPN Nicka Friedella.

Jeszcze dalej w przewidywaniach posunął się Monte Poole z NBC Sports Bay Area, zdaniem którego kluczowy gracz Golden State nie pomoże już swoim kolegom w rywalizacji z Portland Trail Blazers. "Durant prawdopodobnie opuści całe finały konferencji" - napisał, powołując się na źródła ligowe".

Po dwóch meczach rozegranych w Kalifornii obrońcy tytułu prowadzą 2:0. Kolejne dwie potyczki odbędą się w Portland, gdzie gospodarze przegrali w tych play-offach zaledwie jedno spotkanie.