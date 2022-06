Golden State Warriors mistrzami NBA

Wojownicy wygrali w szóstym meczu finału 103:90 i całą serię 4-2.

To ich siódmy tytuł w historii, a czwarty w ostatnich ośmiu latach. Dla GSW to powrót na tron po trzech latach przerwy.

Gdy nieco ponad trzy minuty przed końcem Celtowie, celujący w 18. tytuł w historii, jeszcze się łudzili, że mogą odrobić 12-punktową stratę, Stephen Curry i Andrew Wiggins zupełnie podcięli skrzydła gospodarzom. Jedna trójka, za chwilę kolejna i emocje opadły.

Curry skończył z tytułem MVP, najlepszego gracza finałów. W ostatnim spotkaniu, tradycyjnie, brylował – 34 punkty, 7 zbiórek i 2 asysty. Na koniec cieszył się jak dziecko. Razem z Klayem Thompsonem i Draymondem Greenem może unieść dłoń i pochwalić się czwartym mistrzowskim pierścieniem.

Źródło: Getty Images Stephen Curry i jego czwarty już tytuł

Świetny początek Bostonu

A przecież Boston tak dobrze rozpoczął szósty mecz finału.

Po rzutach za trzy Jaylena Browna i Jaysona Tatuma miejscowi prowadzili 12:2. Wtedy coach Golden State, widząc, co się święci, poprosił o przerwę. Kilka wskazówek, parę rad i poskutkowało, bo przewaga Celtów zmalała niebawem do czterech punktów.

Niespełna minutę przed końcem pierwszej kwarty koszykarze GSW, dzięki serii rzutów za trzy Greena i Curry'ego, pierwszy raz wyszli na prowadzenie (24:22). Końcówka tej części była popisowa w wykonaniu Wojowników. Od stanu 16:22 w ciągu dwóch i pół minuty gry zdobyli 11 kolejnych punktów!

To był przełomowy moment spotkania, bo gospodarze przełamali niemoc dopiero przy wyniku 22:37. 15 punktów tracili też po dwóch odsłonach (54:39 dla Warriors).

Pierwsze sześć minut trzeciej części gry to sześć celnych rzutów gości zza łuku, w tym trzy Curry'ego, po których ich przewaga urosła do 22 punktów (72:50). W końcówce kwarty stopniała do 10, bo dobrą serię mieli Jaylen Brown i Al Horford.



Nadzieje Celtów i ponad 19 tys. kibiców w hali TD Garden odżyły pięć i pół minuty przed końcową syreną, kiedy po kolejnym trzypunktowym rzucie Browna miejscowi zmniejszyli dystans do ośmiu punktów (78:86).

To wtedy przyszła riposta ze strony Wigginsa i Curry'ego. Losy tytułu zostały rozstrzygnięte.

"Takiej podróży nie odbył nikt"

Golden State Warriors do 40 na 49 przypadków poprawili bilans zespołów, które prowadząc w finale 3-2 sięgnęły po tytuł. Ostatnim, który wypuścił z rąk taką okazję, byli... Wojownicy w 2016 roku, kiedy przegrali szóste i siódme starcie z Cleveland Cavaliers.

"Takiej podróży jak Warriors nie odbył nikt w NBA. Pięć kolejnych finałów i trzy tytuły, potem spadek na samo dno NBA i powrót na szczyt w zaledwie dwa lata po tym, jak było się najgorszą drużyną ligi" - oceniła stacja ESPN.



- Znaleźliśmy sposób, jak to zrobić. Myślę, że po części wynikało to z naszego doświadczenia, a po części właśnie z mistrzowskiego rodowodu. Dzisiejszy sukces ma źródło w triumfach sprzed lat, to wtedy wykuwał się charakter tej grupy. Poświęciliśmy dekadę, by wdrapać się na szczyt, spaść z niego z hukiem i ponownie wejść na samą górę - podsumował Curry.

- Całe moje cierpienia się opłaciło. To były straszne dni, wylałem morze łez, a potem drugie morze potu, ale wiedziałem, że to jest do zrobienia. Szalone, ale możliwe. Wróciliśmy na swoje miejsce - dodał od siebie Thompson.

Oglądasz Wideo: CNN Stephen Curry: to inny tytuł niż wszystkie

Boston Celtics - Golden State Warriors 90:103

Finały NBA - ostatnie 10 sezonów:

2012/13: Miami Heat - San Antonio Spurs 4-3

2013/14: San Antonio Spurs - Miami Heat 4-1

2014/15: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4-2

2015/16: Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors 4-3

2016/17: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4-1

2017/18: Golden State Warriors - Cleveland Cavaliers 4-0

2018/19: Toronto Raptors - Golden State Warriors 4-2

2019/20: Los Angeles Lakers - Miami Heat 4-2

2020/21: Milwaukee Bucks - Phoenix Suns 4-2

2021/22: Golden State Warriors - Boston Celtics 4-2