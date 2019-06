"Grecki potwór" zawładnął NBA

21.06 | Zespół New Orleans Pelicans wybierał jako pierwszy. I w drafcie NBA wybrał Ziona Williamsona.

To pierwszy zdobywca nagrody MVP sezonu zasadniczego spoza USA od 12 lat i zarazem drugi triumfator z Europy. Pierwszym był Dirk Nowitzki w sezonie 2006/2007.

Antetokounmpo jest także piątym koszykarzem urodzonym poza Stanami Zjednoczonymi, który dostąpił tego zaszczytu – przed nim, oprócz Nowitzkiego, byli Hakeem Olajuwon (Nigeria, reprezentował USA), Tim Duncan (Wyspy Dziewicze, reprezentował USA, dwukrotny zdobywca MVP) i Kanadyjczyk Steve Nash (dwukrotny zdobywca MVP).

Jest również trzecim najmłodszym zdobywcą MVP w historii.

Mierzący 211 cm wzrostu i ważący 110 kg Antetokounmpo sześć lat temu trafił do Bucks wybrany z 15. numerem w drafcie. Mało kto wówczas przypuszczał, że rozwinie się tak znakomicie.

W obecnym sezonie zasadniczym notował średnio: 27,7 pkt przy skuteczności 64,1 procent rzutów za dwa oraz 12,5 zbiórki i 5,9 asysty. Poprowadził zespół do 60 zwycięstw, co było najlepszym wynikiem sezonu, a także wprowadził ich do pierwszego od 18 lat finału Konferencji Wschodniej. Tam lepsi okazali się późniejsi zdobywcy tytułu Toronto Raptors.

- Pragę podziękować moim rodzicom. Bywało tak, że byliśmy biedni, nie mieliśmy żadnych pieniędzy, ale nigdy nie brakowało nam miłości. To są wspomnienia, które wciąż są żywe i dzięki nim zawsze chcę być lepszy. Staram się być odpowiednim wzorem dla moich braci, mam w sobie ten płomień, który sprawia, że jestem coraz lepszy. Mam nadzieję, że ten płomień będzie towarzyszył mi zawsze – mówił wyraźnie wzruszony "The Greek Freak".

Pokonał Hardena

Zawodnik urodzony w Atenach wyprzedził ubiegłorocznego triumfatora Jamesa Hardena z Houston Rockets (2. miejsce). Wydawało się, że to właśnie zawodnik Rakiet ponownie zwycięży, ale na głosowaniu najwyraźniej zaważył fakt, że jego zespół odpadł w półfinale Konferencji Zachodniej.

Ostatecznie 78 ze 101 przedstawicieli mediów na pierwszym miejscu widziało Antetokounmpo, a 23 wskazało na Hardena. Niemniej, średnie Amerykanina są imponujące – rzucał ponad 36 punktów i notował 7,5 asysty na mecz.

Źródło: Getty Images Triumfator nie krył wzruszenia

Dalsze miejsca w głosowaniu zajęli Paul George z Oklahoma City Thunder (3. pozycja), Nikola Jokić (4., Denver Nuggets) i Stephen Curry (5., Golden State Warriors).

USA w odwrocie

Pozostałe nagrody padły łupem głównie koszykarzy spoza USA. 20-letni Słoweniec Luka Doncić (Dallas Mavericks) został wybrany Najlepszym Pierwszoroczniakiem, Francuz Rudy Gobert (Utah Jazz) po raz drugi z rzędu został Najlepszym Obrońcą, z kolei Kameruńczyk Pascal Siakam (Toronto Raptors) poczynił Największy Postęp. Najlepszym rezerwowym został Amerykanin Lou Williams (Los Angeles Clippers).

Najlepszym Trenerem po raz drugi w karierze wybrano Mike'a Budenholzera (Milwaukee Bucks), a Najlepszym Menedżerem Generalnym - jego pracodawcę, zaledwie 36-letniego Jona Horsta.

Nagrody specjalne za całokształt otrzymali legendarni Larry Bird i Magic Johnson.

Nagrody NBA za sezon 2018/2019

Najbardziej wartościowy zawodnik (MVP) - Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks)

Najlepszy debiutant – Luka Doncic (Dallas Mavericks)

Najlepszy obrońca – Rudy Gobert (Utah Jazz)

Zawodnik, który poczynił największy postęp - Pascal Siakam (Toronto Raptors)

Najlepszy rezerwowy - Lou Williams (Los Angeles Clippers)

Najlepszy trener – Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks)