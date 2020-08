Tajemniczy przedmiot schowany do kieszeni po wypadku. Kolarskie władze chcą śledztwa

Zawodnik grupy Deceuninck - Quick-Step ucierpiał podczas monumentu Il Lombardia. Jadąc z dużą prędkością, uderzył w znajdujący się przy drodze murek, spadł z roweru i wylądował w wąwozie. W wyniku zdarzenia złamał miednicę, co oznacza, że w tym sezonie już nie wystąpi.

Tamtego popołudnia najszybciej pojawili się przy nim dwaj członkowie Deceuninck - Quick-Step, którzy wcześniej przemieszczali się po trasie samochodem pomocniczym. Jednym z nich był Davide Bramati. Najnowsze nagranie z akcji ratunkowej pokazuje, że w pewnym momencie Włoch wyciągnął z kieszeni umieszczonej na koszulce zawodnika biały przedmiot, który potem schował do swoich spodni.



This video of Deceuninck-Quick-Step sport director Davide Bramati taking something from Remco Evenepoel's pocket while his rider was in the ravine where he fell during Lombardia made a lot of talk on social media! What do you think about it? pic.twitter.com/ZdlVPC6NjI — Cycling Today (@CyclingTodayEn) August 25, 2020





Choć dla wielu osób rozpowszechnianie filmu jest szukaniem taniej sensacji, to kolarskie władze podeszły do tematu poważnie. W piątek belgijska gazeta "Het Nieuwsblad" poinformowała, że UCI zwróciła się z prośbą o zbadanie sprawy do Kolarskiej Agencji Antydopingowej (CADF).

Rusza najbrutalniejszy wyścig świata. Strajk wisi w powietrzu Muszą pokonać... czytaj dalej » - Poprosiliśmy o dalszą analizę obrazu telewizyjnego i przesłuchanie świadków w sprawie przedmiotu, który znajdował się w kieszeni Evenepoela - potwierdził prezes UCI Davide Lappartient.

Problematyczne dane

Na tym jednak nie koniec. Lappartient ma też wątpliwości co do słów wypowiedzianych przez Bramatiego niedługo po wypadku. W jednym z wywiadów Włoch przyznał, że o problemach zawodnika na trasie dowiedział się przez to, iż "doszło do zatrzymania przepływu danych".

- Powiedział, że zdawał sobie sprawę z tego, że Evenepoel mógł mieć wypadek, ponieważ nie wysłano więcej danych. O jakich danych mówimy? Przecież pewnych wysyłać nie można. Położenie to jedno, ale udostępnianie innych danych jest zakazane. Temu też się przyglądamy - mówił gazecie szef UCI.

Wygodnie położyć na noszach

Na temat nagrania Bramati wypowiedział się na łamach "La Gazzetta dello Sport". Przyznał, że z kieszeni zawodnika wyjął radio i jedzenie po to, by można było go położyć na noszach.

- To nie było nic nielegalnego. Nie rozumiem, skąd w ogóle takie myślenie. Te chwile były szalone, musieliśmy jak najszybciej usunąć przedmioty z kieszeni Remco, aby wygodnie umieścić go na noszach. Wziąłem od niego po kolei: radio, żel, batonika energetycznego i żeby nie kłaść tego wszystkiego na ziemi, schowałem do kieszeni - opisywał.

W imieniu całej grupy sprawę skomentował w piątek jej szef, Patrick Lefevre. Belg nie ukrywał zdziwienia, ale odniósł się do obu poruszonych przez szefa UCI kwestii.

- Bramati usunął wszystko, żeby uchronić Remco przed dodatkowymi obrażeniami - przyznał Lefevere. Wspomniał o niewielkiej "buteleczce z wodą". - Co w niej było? Nic niedozwolonego. Można w niej trzymać colę albo kawę. Nasz zespół nie jest wyposażany w środki przeciwbólowe, my nie stosujemy takich zagrywek - oburzał się.

- Jeśli chodzi o transmisję danych, to chcemy wyjaśnić, że dane takie jak lokalizacja były przesyłane na żywo przez nadajnik. Ten został zainstalowany na rowerach podczas wyścigu we współpracy z organizatorem. Chodzi o urządzenie umożliwiające każdemu, nawet kibicom, śledzenie zawodników i przeglądanie parametrów w trakcie jazdy - wyjaśnił.