Groźny wypadek Remco Evenepoela. Zwycięzca TdP wpadł do wąwozu

Po koszmarnym upadku Remco Evenepoel szybko otrzymał pomoc medyczną i został wyciągnięty z wąwozu. Belg trafił do szpitala.

Kilkanaście minut po koszmarnym upadku Remco Evenepoel został wciągnięty z powrotem na drogę, a później przeniesiony do karetki. Belg był przytomny.

Evenepoel przeniesiony do karetki

Na jednym ze zjazdów w wyścigu Il Lombardia koszmarną kraksę miał Remco Evenepoel. Belg z Deceuninck - Quick Step nie zdołał wyhamować, przez co uderzył w mur przy drodze i spadł w wąwóz.

Piękny gest zwycięzcy. Hołd dla poszkodowanego kolegi Kolarze grupy... czytaj dalej » Do zdarzenia doszło około 45 km przed metą w Como. Kolarze mieli za sobą najwyższy z pokonywanych na 231-kilometrowej trasie szczyt Muro di Sormano. Goniący czołową grupkę Evenepoel pojechał zbyt blisko krawędzi jezdni i zaczepił o krawędź wiaduktu.

Po trwającej kilkanaście minut akcji ratunkowej kolarza udało się wydostać z wąwozu i przetransportować karetką do szpitala. Nie jest znana skala obrażeń kolarza. Według informacji od organizatorów wyścigu jest przytomny. Prawdopodobnie doznał złamania nogi.

Nadzieja kolarstwa

20-letni Evenepoel jest uznawany za jeden z największych talentów w peletonie. Był wskazywany jako jeden z faworytów monumentu Il Lombardia, w trakcie którego doszło do wypadku. Przed tygodniem wygrał klasyfikację generalną Tour de Pologne, a wcześniej Vuelta a Burgos. Na początku bieżącego sezonu wygrał również etapowe wyścigi Volta ao Algarve i Vuelta a San Juan.

Evenepoel jest też aktualnym wicemistrzem świata w jeździe indywidualnej na czas.

To kolejny wypadek kolarza Deceuninck-Quick Step w ostatnim czasie. Podczas 1. etapu Tour de Pologne w groźnej kraksie uczestniczył sprinter tej drużyny Fabio Jakobsen. W trakcie finiszu, przy prędkości dochodzącej do 80 km/h zajechał mu drogę Dylan Groenewegen (Jumbo-Visma), spychając holenderskiego sprintera na bariery. Jakobsen doznał wielu urazów twarzy. Po kilku dniach spędzonych w szpitalu w Sosnowcu wrócił niedawno do kraju, gdzie będzie kontynuował rehabilitację.