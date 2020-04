Wirtualny wyścig zakończony realnym sukcesem

13 kolarzy, startujących w swoich domach na trenażerach podłączonych do komputera, ścigało się w niedzielę na 32-kilometrowym końcowym odcinku, w tym na trzech podjazdach. Jak dotąd, tylko ten nietypowy sposób pozostaje im, żeby znów móc rywalizować w obliczu rozprzestrzeniającego się koronawirusa.

Zwyciężył Greg Van Avermaet z polskiej ekipy CCC. Belg, mistrz olimpijski z Rio de Janeiro, wyprzedził o 20 sekund swojego rodaka Olivera Naesena (AG2R La Mondiale) oraz o 21 sekund Irlandczyka Nicolasa Roche'a (Sunweb).

"To wielki sukces"

- To było bardzo zabawne. Myślę, że wszyscy dobrze się bawiliśmy, mimo braku kibiców. W tych trudnych czasach to był bardzo dobry pomysł dla kolarzy i dla sponsorów - powiedział Van Avermaet.

"To wielki sukces" - ogłosiła po wszystkim firma Flanders Classics, organizująca wirtualne zawody. W Belgii transmisję telewizyjną z wyścigu obejrzało aż 600 tysięcy osób, czyli co dziesiąty Flamandczyk - poinformował kanał Sporza.



Dookoła Flandrii jest zaliczany do tzw. monumentów, czyli pięciu najważniejszych wyścigów klasycznych sezonu. Rywalizacja w nim odbywała się nawet w trakcie drugiej wojny światowej. Co roku "Flandryjska Piękność" ściąga na trasę setki tysięcy kibiców.