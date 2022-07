Drugie etapowe zwycięstwo liderki Tour de France. Niewiadoma wciąż w czołówce wyścigu

- To był trudny etap. Niestety przez kraksę musiałam gonić pierwszą grupę. Przez to straciłam dużo siły – powiedziała Niewiadoma po 3. etapie Tour de France Femmes.

Na 32 kilometry przed metą Katarzyna Niewiadoma miała defekt. Na szczęście Polka szybko mogła wrócić do rywalizacji i zdołała wrócić do pierwszej grupy. Tour de France Femmes na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Szósty etap kobiecej Wielkiej Pętli prowadził z Saint-Die-des-Vosges do Rosheim. Kolarki miały do pokonania 129,2 km, czyli blisko o 50 kilometrów mniej niż poprzedniego dnia. Nie oznaczało to jednak, że będzie łatwiej w porównaniu do czwartku. Na trasie nie brakowało bowiem podjazdów, a ciekawy finisz zapewniał stosunkowo stromy zjazd w końcówce.

- Dzisiejszy etap chcemy przejechać konserwatywnie: spokojnie, bez żadnych upadków czy jakiegoś nieszczęścia. I walczyć w końcówce. Nie będziemy próbowały nadrobić minuty nad najgroźniejszymi rywalkami. Chcemy pojechać spokojnie - zapowiadała trzecia w klasyfikacji generalnej Niewiadoma.

Pech zwyciężczyni z czwartku

Przez większą część piątkowej rywalizacji na czele była kilkunastoosobowa ucieczka, w której zabrakło Polki, a także czołowych zawodniczek całego wyścigu. Jeszcze w połowie etapu peleton tracił do prowadzącej grupy blisko dwie minuty, jednak strata systematycznie zmniejszała się.

Na nieco ponad 20 kilometrów do mety przewaga uciekinierek zmalała do zaledwie kilkudziesięciu sekund, by chwilę później minimalnie urosnąć po tym, jak kraksę zanotowały Belgijka Lotte Kopecky (SD Worx) oraz triumfatorka czwartkowego etapu Holenderka Lorena Wiebes (DSM).

Z każdą kolejną minutą w czołówce głównej grupy coraz częściej można było zobaczyć liderkę Holenderkę Marianne Vos (Jumbo-Visma) czy Niewiadomą. Ostatnia z uciekinerek, Francuzka Marie Le Net (FDJ-Suez), została doścignięta przez peleton na 5 kilometrów przed metą. Stało się jasne, że losy etapowej wygranej, zgodnie z oczekiwaniami ekspertów, rozstrzygną się dopiero na finiszu.

Vos potwierdziła klasę

W sprinterskiej końcówce najszybsza była Vos, która była najlepsza także na trasie drugiego etapu. 35-latka wyprzedziła Włoszkę Martę Bastianelli (UAE Team ADQ) oraz Kopecky, która uplasowała się na podium mimo upadku na trasie tego etapu.

Niewiadoma zakończyła zmagania na ósmej lokacie.

Na starcie piątkowej rywalizacji zabrakło Marty Lach (Ceratizit-WNB Pro Cycling), która wycofała się po tym, jak dzień wcześniej zanotowała groźnie wyglądający upadek.

Dzięki wygranej Vos pozostała liderką klasyfikacji generalnej. 30 sekund do Holenderki tracą druga Włoszka Silvia Persico (Valcar Travel & Service) oraz trzecia Niewiadoma.

Tegoroczna edycja zakończy się w niedzielę, 31 lipca, podjazdem do ośrodka narciarskiego La Super Planche des Belles Filles w Wogezach.