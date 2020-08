"Jedna z najgorszych kraks w karierze". Wellens może zapomnieć o Tour de France

Do nieszczęśliwego zdarzenia doszło w piątek, gdy Wellens trenował za nadającym tempo skuterem.

- Przy dużej prędkości zaskoczyła nas nierówność na drodze. Kierowca zdołał zareagować, mnie się to nie udało. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że nawet nie zdążyłem rozpocząć hamowania - powiedział belgijski kolarz.

Choć 29-latek nie doznał żadnych złamań, to obrażenia są na tyle poważne, że nie byłby on w stanie wystartować w rozpoczynającym się 29 sierpnia Tour de France.

- Trudno opisać słowami, jak bardzo jestem rozczarowany. To była jedna z najgorszych kraks w mojej karierze. Mam głębokie rany na dużej powierzchni ciała. Zaleczenie ich w tydzień jest niemożliwe, a wystartowanie w wyścigu, w którym praktycznie każdy etap jest oddzielną walką o mistrzostwo świata, będąc nie do końca sprawnym, mijałoby się z celem - dodał.

Celował w etapowe zwycięstwo

Dla Wellensa byłby to czwarty start w Wielkiej Pętli. Z dobrej strony pokazał się przed rokiem, gdy dwukrotnie zdobywał nagrodę dla "najbardziej walecznego kolarza na etapie", do tego, od 3. do 17. etapu jechał w koszulce najlepszego górala. Stracił ją dopiero w Alpach, na rzecz późniejszego triumfatora tej klasyfikacji Romaina Bardeta (Wellens ostatecznie zajął wtedy trzecie miejsce w klasyfikacji na najlepszego górala).

- Byłem gotowy na TdF, celowałem w etapowe zwycięstwo, szczególnie na początku, gdy rywalizacja odbywać się będzie w regionie, który jest mi doskonale znany. Przejechałem wiele rekonesansów w okolicach Nicei, Sisteron i Orcieres-Merlette - wyznał Belg.



No @LeTour for @Tim_Wellens due to the serious injuries he sustained in a motor-pacing crash last Friday: https://t.co/TT1hqi0Qxrpic.twitter.com/BbCFxeshav — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) August 24, 2020





Debiutant na ratunek

Wellensa w składzie Lotto-Soudal na tegoroczny TdF zastąpił jego rodak Frederik Frison. Dla 28-latka będzie to debiut w tej imprezie. Frison ostatnio zajął trzecie miejsce w jeździe indywidualnej na czas podczas mistrzostw Belgii. Przegrał tylko z Woutem Van Aertem i Victorem Campenaertsem.

Wszystkie etapy Tour de France 2020 od soboty na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.