Kwiatkowski musiał uważać na mocny wiatr: "Niewiele trzeba, żeby porwać cały peleton"

We wtorek płaski etap. Ponad 213 km z Reims do Nancy.

W poniedziałek wyścig wjechał z Belgii do Francji. Etap liczył 215 km, a jego profil, z odcinkami bruku i krótkimi podjazdami w końcówce, faworyzował specjalistów od klasyków.

Porwany peleton

Julian Alaphilippe najlepszy w poniedziałek. W nagrodę został liderem wyścigu Julian... czytaj dalej » - Ten etap był naprawdę bardzo szybki - powiedział na mecie Kwiatkowski. - Większość trasy z mocnym wiatrem o szybkości 20-25 km/h w plecy i to na w sumie długim dystansie. Peleton był bardzo nerwowy. Nie było czasu, by zatrzymać się po bidony. Przy takim wietrze niewiele trzeba, żeby porwać cały peleton. Końcówka była jak w klasyku. Wygrał facet, na którego wiele osób stawiało. Julian Alaphilippe zaatakował bardzo mocno - ocenił polski kolarz.

Wspomniany przez zawodnika z Chełmży Francuz Alaphilippe z Deceuninck-Quick Step wygrał po samotnym finiszu i zdobył żółtą koszulkę lidera. Na mecie w Epernay wyprzedził o 26 sekund pierwszą grupę, którą przyprowadził Australijczyk Michael Matthews (Sunweb). 27-letni Francuz wygrał w tym sezonie m.in. klasyki Mediolan-San Remo, Strade Bianche, Strzałę Walońską, a także dwa etapy Tirreno-Adriatico. Ma więc wielkie doświadczenie w podobnych startach.

- Gratulacje dla Juliana, to wspaniałe zwycięstwo. Nie było łatwo, bo wielu kolarzy chciało tu wygrać - podkreślił "Kwiato".

Nie łapali sekund

Kwiatkowski ukończył etap na 60. miejscu, tracąc do zwycięzcy minutę i 14 sekund. Jego grupa Ineos jechała w poniedziałek spokojnie.

- To jest dopiero początek Tour de France. Nie ma co jeszcze łapać tych malutkich sekund, bo zawsze w Paryżu to są minuty, a nie sekundy. Więc dzisiaj jechaliśmy bezpiecznie do przodu - podsumował.

W klasyfikacji generalnej Alaphilippe wyprzedza o 20 sekund Belga Wouta van Aerta oraz o 25 sekund Holendra Stevena Kruijswijka (obaj Jumbo-Visma).

Wyniki 3. etapu, Binche - Epernay (215 km):



1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 4:40.29

2. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 26 s

3. Jasper Stuyven (Belgia/Trek-Segafredo)

4. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC)

5. Peter Sagan (Słowacja/Bora-Hansgrohe)

6. Matteo Trentin (Włochy/Mitchelton-Scott)

7. Sonny Colbrelli (Włochy/Bahrain-Merida)

8. Xandro Meurisse (Belgia/Wanty-Gobert)

9. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma)

10. Thibaut Pinot (Francja/Groupama-FDJ) ten sam czas

...

60. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 1.13

133. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 13.58



Klasyfikacja generalna:



1. Julian Alaphilippe (Francja/Deceuninck-Quick Step) - 9:32.19

2. Wout van Aert (Belgia/Jumbo-Visma) 20 s

3. Steven Kruijswijk (Holandia/Jumbo-Visma) 25

4. George Bennett (Nowa Zelandia/Jumbo-Visma) ten sam czas

5. Michael Matthews (Australia/Sunweb) 40

6. Egan Bernal (Kolumbia/Ineos) ten sam czas

7. Geraint Thomas (Wielka Brytania/Ineos) 45

8. Enric Mas (Hiszpania/Deceuninck-Quick Step) 46

9. Greg Van Avermaet (Belgia/CCC) 51

10. Wilco Kelderman (Holandia/Sunweb) ten sam czas

...

54. Michał Kwiatkowski (Polska/Ineos) 2.02

152. Łukasz Wiśniowski (Polska/CCC) 16.24