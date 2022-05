Zaskoczył wszystkich. Pierwszy włoski triumf w Giro d'Italia 2022

Musieli zmienić barwy. Education First gotowe do Giro 2022

105. edycja wyścigu Giro d'Italia rozpoczyna się w Budapeszcie już 6 maja. Zobacz, jak wyglądają przygotowania przed kolarskim klasykiem. Magazyn Unlock the Power of Sports w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

The Power of Sport: Przygotowania do 105. edycji wyścigu Giro...

The Power of Sport: Historia startów Giro d'Italia poza...

Walka do samego końca i historyczne zwycięstwo w Giro d'Italia Biniam Girmay... czytaj dalej » Bez Biniama Girmaya wyruszył z Santarcangelo di Romagna w stronę Reggio Emilia ponad 200-kilometrowy i niemal zupełnie płaski 11. etap Giro d'Italia. Erytrejczyk, który niefortunnie świętował pierwszy, historyczny sukces afrykańskiego kolarza w Wielkim Tourze, został na podium uderzony korkiem od szampana i w środę rano ogłosił, że wycofuje się z rywalizacji.

Etap dla sprinterów

Długi i z pozoru niezbyt ciekawy odcinek był w istocie jedną z ostatnich w tegorocznej edycji wyścigu okazji do walki sprinterów. Następna pojawi się dopiero w połowie przyszłego tygodnia, gry wyścig dojedzie do Treviso, a etapy, które zostaną rozegrane w najbliższych dniach, nawet jeśli kończą się płaskimi finiszami, to poprzedzony one będą przeprawami przez nieco trudniejszy teren.

Z tego właśnie powodu nie powiodła się w środę żadna z ucieczek w pierwszej części etapu, szybko kasowanych przez popychany tylnym wiatrem peleton. Ostatnim próbującym swoich sił był Belg Dries de Bondt (Alpecin-Fenix), który przez ponad 50 km samotnie podążał przed peletonem, ale nie zdołał wypracować większej przewagi.

I niewiele brakowało, by tę niewielką przewagę dowiózł do mety, bo zajęty układaniem tzw. pociągów sprinterskich peleton cały czas pozwalał Belgowi jechać na prowadzeniu. Jego przygoda skończyła się niecałe 1500 m przed metą.

Dainese zza pleców rywali

Finisz jako pierwszy rozpoczął jadący w koszulce lidera klasyfikacji punktowej Arnaud Demare (Groupama-FDJ). Jego tempa próbował dotrzymać Gaviria, który chciał powtórzyć swój triumf w Reggio Emilia sprzed pięciu lat i któremu w końcu udało się wyprzedzić Francuza.

Wszystkich jednak zaskoczył Dainese. Finisz rozpoczął na dalekiej pozycji, a gdy Demare i Gaviria walczyli o pozycję, wciąż był schowany za plecami rywali. Wykorzystał jednak jazdę w ich tunelu aerodynamicznym, potężnie przyspieszył i objeżdżając lewą stroną pozostałych finiszujących zdołał jeszcze wypchnąć rower na linię mety tuż przed koło Kolumbijczyka.

Dainese jest pierwszym Włochem, który triumfował na etapie w tegorocznej edycji wyścigu Giro d'Italia.

Niewielka zmiana w czołówce

Liderem wyścigu pozostał Lopez, ale na drugie miejsce w klasyfikacji generalnej wysunął się Richard Carapaz (Ineos Grenadiers). Ekwadorczyk osiągnął to dzięki bonifikacie zdobytej na jednym z lotnych finiszów na trasie. Do lidera traci aktualnie 12 s. Trzeci, z taką samą stratą, jest Portugalczyk Joao Almeida (UAE-Team Emirates).