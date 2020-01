Poważne obawy o przyszłość Froome’a. "Nie jest z nim dobrze i kto wie, czy wyzdrowieje"

Froome nadal nie doszedł do siebie po fatalnym wypadku

Żywa legenda Wielkiej Pętli, zawodnik który wygrywał we wszystkich wielkich wyścigach. W 2019 niestety doznał poważnego wypadku. Czy wróci jeszcze na trasy?

"Po dwóch dniach treningów w Hiszpanii brytyjski mistrz aspirujący do zdobycia piątej żółtej koszulki wrócił do domu. Nie jest z nim dobrze i kto wie, czy wyzdrowieje" - informuje miesięcznik "Bicisport". Obawy dotyczące stanu zdrowia 34-letniego kolarza na łamach magazynu potwierdził dyrektor sportowy Teamu Ineos Dario Cioni.

Do wypadku doszło w połowie czerwca minionego roku. Po upadku na czwartym etapie Criterium du Dauphine, Froome doznał wielu skomplikowanych złamań m.in. kości udowej, łokciowej i żeber. Ucierpiał również jeden z kręgów szyjnych. Zamiast szykować się do rywalizacji o kolejny triumf w Tour de France, Brytyjczyk trafił na stół operacyjny, a następnie na oddział intensywnej terapii.

Po wielomiesięcznej walce o powrót do zdrowia wszystko wskazywało na to, że uda mu się wystartować w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Po ostatnich wiadomościach szanse na to wydają się niemal zerowe.

Wiele znaków zapytania

To poważny problem nie tylko dla Froome'a, ale również dla całego zespołu, który musi skorygować swoje plany na nadchodzący sezon. Egan Bernal opuści Giro d’Italia, by skupić się na Tour de France, gdzie będzie bronić tytułu wywalczonego w zeszłym sezonie.

Pod znakiem zapytania stoją plany Gerainta Thomasa, który w 2019 roku finiszował we Francji na drugim miejscu. Przekonamy się również, jak zostaną rozłożone starty Michała Kwiatkowskiego, który chce zbudować jak najwyższą formę na igrzyska olimpijskie w Tokio.

W zaistniałej sytuacji szczególnie cenny może okazać się nowy nabytek Teamu Ineos Richard Carapaz, który najprawdopodobniej będzie liderem zespołu w wyścigu dookoła Włoch. W poprzedniej edycji triumfował w klasyfikacji generalnej Giro d’Italia w barwach Movistaru.