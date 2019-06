Froome na oddziale intensywnej terapii

Fatalne zdarzenie miało miejsce w trakcie rekonesansu trasy środowego etapu, indywidualnej jazdy na czas w Roanne. Przy prędkości 54 km/godz. lider grupy Ineos uderzył w kamienny murek okalający jeden z domów znajdujących się przy trasie. Taką prędkość odczytano z jego aparatury pomiarowej.

- Zasygnalizował Woutowi Poelsowi (koledze z zespołu), że zamierza wydmuchać nos, po czym zdjął rękę z kierownicy. Wtedy podmuch wiatru uderzył w jego przednie koło, a on stracił kontrolę nad rowerem i uderzył prosto w murek - relacjonował wypadek na antenie BBC szef grupy Ineos Dave Brailsford.

Zderzenie przy znacznej prędkości okazało się fatalne w skutkach. Na początku u Brytyjczyka podejrzewano jedynie złamanie kości udowej. Badania w lokalnym szpitalu ujawniły jednak kolejne urazy. Froome dodatkowo złamał łokieć i kilka żeber.

"Chris przechodzi operację. Proszę, trzymajcie za niego kciuki. Mam nadzieję, że rano uda mi się przekazać wiadomość od niego" - relacjonowała na gorąco na Twitterze żona kolarza Michelle Froome.

Później szef grupy przyznał w audycji "Live's BeSpoke" na antenie Radio 5, że stan kolarza jest poważny.

- Znajduje się on na oddziale intensywnej terapii. Został natychmiast zoperowany, abyśmy z pierwszej fazy leczenia wyciągnęli tyle, ile się da. Sytuacja jest dynamiczna. Jesteśmy zaniepokojeni, co do tego nie ma wątpliwości - ubolewał Brailsford.

- Są wypadki i fatalne wypadki. To był fatalny wypadek - dodał Brailsford.

Froome został natychmiast wycofany nie tylko z Criterium du Dauphine, ale też z Tour de France. W "Wielkiej Pętli" miał celować w piąte zwycięstwo w klasyfikacji generalnej.