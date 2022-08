Ironman. Robert Karaś walczy o mistrzostwo świata. Polak nie odpuszcza, przewaga rośnie

Największą zmorą Karasia we wtorek były osy, które ukąsiły go podczas jazdy na rowerze aż siedem razy. Polak przed startem przyznał, że kiedy cierpi, to czuje wolność, więc i osy nie stanowiły dla niego przeszkód do pokonania.

Sztab zawodnika próbuje pomagać mu na wszystkie sposoby.

– Najważniejsze jest to, aby utrzymać Roberta w dobrym stanie mentalnym. Jest mu bardzo ciężko. Staramy się podkręcić trochę jego uśmiech na twarzy. Wybieramy te piosenki, które uwielbia. Czekamy, bo co około 16 minut tutaj przejeżdża. Kontynuuje swój morderczy wyścig. Jesteśmy zaskoczeni tym, co tutaj wyprawia – relacjonował Kacper Adam, jeden z tych, którzy wspierają na miejscu Karasia.

Źródło: Rairuno Nafalsai/Robert Karaś Instagram (www.nafalski.pl), G. Jarecki Robert Karaś i jego niewyobrażalna walka



Karaś prowadzi z ogromną przewagą

Karaś zakończył dzień walki z sobą samym, mając ponad 1200 km (z 1800) przejechanych na rowerze, nad kolejnym zawodnikiem w stawce zachowując ponad 250 km przewagi.

O godzinie 2.00 miał już na koncie pokonanych 141 okrążeń. Jego przewaga nad drugim Belgiem Kennethem Vathunyem była niepodważalna.

Na godzinę 8.00 Karaś przejechał 1400 km. Co więcej, świetnie spisał się inny z Polaków Adrian Kostera, który przejechał 950 km i awansował na 3. miejsce. Tomasz Lus zaliczył 450 km i był 15.

Gdy zawodnicy zakończą część rowerową, pozostanie im jeszcze do przebiegnięcia 422 km.

Standardowy dystans Ironmana, najbardziej prestiżowych zawodów triathlonowych na świecie, to 3,8 km w wodzie, 180 km na rowerze i 42,2 km biegu. To już jest piekło. Karaś tymczasem walczy z dziesięciokrotnym dystansem Ironamana! Czyli: 38 km pływania, 1800 km jazdy na rowerze i 422 biegu.

ROBERT KARAŚ WALCZY. TAK BYŁO WE WTOREK



Te obrazy wyglądają jak cierpiące rzeźby.

Robert Karaś rozpoczął trzecią dobę Swiss Ultra Triathlon na dystansie 38km pływania/ 1800km na rowerze/ 422km biegu



„Kiedy cierpię, czuję wolność”- słowa Roberta przed startem!#teamKaras#robertkaraspic.twitter.com/zAq3gG6h3P — KatarzynaMichałowska (@KaMichalowska) August 16, 2022





Robert Karaś – poczynając od 2017 roku, z każdym kolejnym wyznacza sobie coraz bardziej wymagające cele. Był mistrzem i rekordzistą świata w Ironmanie: podwójnym (2017 i 2019), potrójnym (2018), pięciokrotnym (2021).

Adrian Kostera – w 2020 uczestniczył w najdłuższym duathlonie na świecie (przebiegł 522 km, przejechał na rowerze 1800 km), w tym roku został rekordzistą świata na dystansie pięciokrotnego Ironmana (67:45:51), bijąc rekord Karasia z 2021 r.

Tomasz Lus – najmniej doświadczony z Polaków, po raz pierwszy startował w ultratriathlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana w ubiegłym roku i zajął 10. miejsce.