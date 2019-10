Venturi skorzysta z silników Mercedesa. Kolejny sezon Massy w Formule E

Formuła E zamiast Formuły 1. "To dla mnie świetny kierunek" Świeżo upieczony... czytaj dalej » W poprzednim sezonie zespół Venturi korzystał z własnych jednostek napędowych. Od tego sezonu Mercedes postanowił włączyć się do stawki elektrycznej serii wyścigowej, a z ich technologii skorzysta właśnie zespół z Monako. Oprócz silnika Mercedes dostarczy m.in. układ chłodzenia, tylną ramę, tylne zawieszenie, amortyzatory, oprogramowanie, elektronikę pokładową oraz okablowanie.

Przełomowy krok

- To ważny krok naprzód dla zespołu i moich relacji z Mercedesem. Jestem przekonana, że nasza współpraca będzie udana. Zrobiliśmy postępy w sezonie piątym, ale nasze ambicje na sezon szósty są jeszcze większe i robimy wszystko, aby być jak najbardziej konkurencyjnym - oznajmiła szefowa zespołu Susie Wolff.

Jej nazwisko nie jest przypadkowe. Mężem kobiety jest bowiem szef Mercedesa w Formule 1 – Toto.



Welcome to the family, guys! @VenturiFE will run two new @MercedesBenz EQ Silver Arrows 01 in Season 6 of the @FIAFormulaE championship. The agreement will help accelerate our learning curve during our debut season. #drivenbyEQ#MercedesFE#ABBFormulaEpic.twitter.com/Po5cbJ3dEK — Mercedes-Benz EQ Formula E Team (@MercedesEQFE) 3 października 2019

Z optymizmem na nową współpracę zapatruje się również założyciel Venturi. - Połączenie naszego doświadczenia z wysokowydajnymi pojazdami elektrycznymi z rodowodem wyścigowym Mercedesa jest znaczącym krokiem w kierunku umocnienia naszej pozycji w wyścigowej formule, która staje się coraz bardziej konkurencyjna – podkreślił Gildo Pastor.

Pastor potwierdził również, że w nadchodzącym sezonie barwy jego zespołu będą reprezentowali Brazylijczyk Felipe Massa i Włoch Edoardo Mortara.

- Kolejnym powodem do dumy jest duet kierowców, który pozostanie niezmieniony. Z niecierpliwością czekamy na umiejętności, doświadczenie i szybkość Felipe Massy i Edoardo Mortary - dwóch niesamowicie utalentowanych i zdeterminowanych kierowców – zapewnił 52-letni Monakijczyk.



- Nie mogę się doczekać, aż pięć czerwonych świateł zgaśnie w Diriyah w listopadzie, sygnalizując początek tego, co na pewno będzie udaną współpracą między Venturi i Mercedesem – dodał Pastor.

Szósty sezon Formuły E rozpocznie się 22 listopada w Arabii Saudyjskiej. Zmagania kierowców będzie można śledzić w Eurosporcie 1 oraz usłudze Eurosport Player.