Ruszyły testy w Formule E. W padoku dwie nowe wielkie marki

Formuła E jest najdynamiczniej rozwijającą się kategorią wyścigową. Przyciąga coraz lepszych kierowców, przymierzany jest do niej zresztą Robert Kubica, a jej zmagania śledzi coraz więcej kibiców. W Formule E trzeba po prostu być. Kolejne firmy wychodzą z założenia, że nie mogą sobie dłużej pozwolić na nieobecność w tej serii.

W nowym, już szóstym sezonie Formuły E pojawi się kilka nowych twarzy, ale najbardziej elektryzująca jest wiadomość o dołączeniu do stawki dwóch potężnych stajni: Mercedes-Benz EQ i TAG Heuer Porsche.

Oba niemieckie zespoły zadebiutowały w padoku Formuły E we wtorek. Stoffel Vandoorne i aktualny mistrz świata w Formule 2 Nyck de Vries z Mercedesa, a także Neel Jani i Andre Lotterer musieli zapłacić frycowe i pierwszego dnia testów głównie oglądali plecy rywali.

Najszybszy we wtorek okazał się Sam Bird z Envision Virgin Racing, który uzyskał najlepszy czas okrążenia 1.15,570. W granicach nieznacznie przekraczających 0,5 sekundy zmieściło się w sumie aż dziesięciu kierowców, co zwiastuje zaciętą rywalizację w nowym sezonie Formuły E.

A przed Mercedesem i Porsche jeszcze długa droga, by rozdawać karty w nowej dla nich serii wyścigowej. Na 24 kierowców błysnął jedynie Lotterer z Porsche, wykręcając 14. czas. Pozostali - jego partner z zespołu Jani oraz Vandoorne i De Vries z Mercedesa - średnio stracili po dwie sekundy do Birda i ze swoimi wynikami uplasowali się pod koniec stawki. Gorzej spisał się tylko Ma Qinghua z NIO 333 FE Team (wcześniej China Racing).

.@sambirdofficial fastest on first day of #FETesting as the top 10 is split by just over half a second. Full timings here >>https://t.co/90gqt7tNi8pic.twitter.com/rONhNPESLv — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 15 października 2019

Kolejne odsłony testów na Circuit Ricardo Tormo w środę i w piątek. Pierwsze wyścigi nowego sezonu, Ad Diriyah ePrix, 22 i 23 listopada w Arabii Saudyjskiej.

