Formuła E zamiast Formuły 1. "To dla mnie świetny kierunek"

Elektryczne ściganie. Formuła E

12.07 | Pędzą przez środek miasta, nie płacą mandatów i nie zużywają paliwa. Do tego wszystko dzieje się w ciszy, bo to bolidy na prąd. Formuła E wjeżdża do Nowego Jorku. W weekend odbywa się tam finał sezonu wyścigów elektrycznych pojazdów.

