Wielkie emocje w Formule E. Sam Bird z dziewiątą wygraną

Sims najlepszy w kwalifikacjach. "Samochód przyjemny w prowadzeniu" Wystartował nowy... czytaj dalej » Rywalizacja na Bliskim Wchodzie rozpoczęła szósty sezon mistrzostw świata samochodów napędzanych silnikami elektrycznymi. Najpierw w piątek o godzinie 9 polskiego odbyły się kwalifikacje.

Cierpliwość się opłaciła

Od początku bardzo dobrze prezentował się w nich Bird, ale to nie on wygrał. Angielski kierowca ekipy Envision Virgin Racing, który startuje w zmaganiach Formuły E od samego początku, popełnił błąd w ostatniej części kwalifikacji, a więc tzw. sesji Superpole. Do wyścigu ruszył dopiero z piątego pola.

32-latek, który w poprzednim sezonie zanotował jedno zwycięstwo, od pierwszych okrążeń trwającego 45 minut wyścigu jechał niezwykle cierpliwie i pewnie. Czekał na szansę i wykorzystał ją w znakomity sposób.

Najpierw jednak siedemnaście minut przed końcem z rywalizacji z powodu uszkodzenia samochodu musiał wycofać się broniący tytułu Francuz Jean-Eric Vergne. Krótko potem rozpoczęły się prawdziwe emocje.

Bird sukcesywnie wyprzedzał rywali. Dziesięć minut przed końcem był pierwszy. Znakomitym manewrem ominął Stoffela Vandoorne'a z Mercedesa, a więc zespołu, który oficjalnie debiutuje w tym sezonie. Tak naprawdę już w poprzednim cyklu niemiecka stajnia przygotowywała się do występów, ale pod nazwą HWA RaceLab.

Nie dał rady dogonić lidera

Belg, mający za sobą przeszłość w Formule 1, nie zamierzał odpuszczać, ale nie dał rady dogonić Birda, który zanotował dziewiąte zwycięstwo w karierze. Trzeci był Niemiec Andre Lotterer z debiutującej w stawce ekipy Tag Heuer Porsche.



And @sambirdofficial becomes the first driver to win a race in every Formula E season! pic.twitter.com/KEbr0Shhj8 — ABB Formula E (@FIAFormulaE) 22 listopada 2019





- Miałem nadzieję, że uda się zająć wysokie miejsce, bo zespół przygotował świetny samochód. Przed sezonem długo myśleliśmy, jak to wszystko poukładać, aby mieć konkurencyjne auto. Jak widać, efekty są pomyślne. To jednak dopiero początek sezonu. Czekamy już na sobotni drugi wyścig - powiedział Bird, który poprzedni sezon zakończył na dziewiątej pozycji w klasyfikacji generalnej.

Dopiero 14. miejsce zajął wicemistrz świata Formuły 1 z 2008 roku - Brazylijczyk Felipe Massa.

W sobotę o godzinie 9 kwalifikacje do drugiego wyścigu. Same zmagania o godz. 13. Transmisje w Eurosporcie 1 i usłudze Eurosport Player. Sezon liczy 14 eliminacji.

Klasyfikacja wyścigu:

1. Sam Bird Envision Virgin Racing

2. Andre Lotterer Tag-Heuer Porsche 1.319

3. Stoffel Vandoorne Mercedes-Benz EQ 1.672

4. Oliver Rowland Nissan e.dams 1.944

5. Robin Frijns Envision Virgin Racing 3.983

6. Nyck de Vries Mercedes-Benz EQ 4.560

7. Edoardo Mortara Venturi Racing 5.122

8. Alexander Sims BMW i Andretti Motorsport 5.715

9. Jerome d'Ambrosio Mahindra Racing 6.628

10. Mitch Evans Panasonic Jaguar Racing 7.048

11. Pascal Wehrlein Mahindra Racing 7.460

12. Felipe Massa Venturi Racing 8.166

13. Lucas di Grassi Audi Sport Abt Schaeffler 8.404

14. Antonio Felix da Costa DS Techeetah 8.853

15. Oliver Turvey NIO 333 10.172

16. James Calado Panasonic Jaguar Racing 11.572

17. Neel Jani Tag-Heuer Porsche 15.429

18. Maximilian Guenther BMW i Andretti Motorsport 25.662

19. Brendon Hartley GEOX Dragon 42.219

20. Ma Qing Hua NIO 333 - okrążenie straty

21. Daniel Abt Audi Sport Abt Schaeffler - nie ukończył

22. Jean-Eric Vergne DS Techeetah - nie ukończył

23. Sebastien Buemi Nissan e.dams - nie ukończył

24. Nico Muller GEOX Dragon - nie ukończył