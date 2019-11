Sims najlepszy w kwalifikacjach. "Samochód przyjemny w prowadzeniu"

To co najlepsze w sezonie 2018/2019 Formuły E! Wszystkie wyścigi na żywo na antenach Eurosportu.

12.07 | Pędzą przez środek miasta, nie płacą mandatów i nie zużywają paliwa. Do tego wszystko dzieje się w ciszy, bo to bolidy na prąd. Formuła E wjeżdża do Nowego Jorku. W weekend odbywa się tam finał sezonu wyścigów elektrycznych pojazdów.

Rusza nowy sezon Formuły E. Na starcie znani kierowcy W piątek na torze... czytaj dalej » Na Bliskim Wschodzie rozpoczął się szósty sezon Formuły E. Tytułu broni Jean-Eric Vergne, który będzie walczył o trzecie mistrzostwo świata z rzędu. W poprzednim sezonie drugi był Szwajcar Sebastien Buemi, a trzeci Brazylijczyk Lucas di Grassi. Cała trójka to byli kierowcy Formuły 1, którzy nie znaleźli miejsca w tym cyklu wyścigowym i obecnie jeżdżą samochodami napędzanymi silnikami elektrycznymi.

Świetni "debiutanci"

W piątkowych kwalifikacjach żaden z nich nie spisał się dobrze. Wystartowały cztery grupy po sześciu zawodników. Najlepsi z każdej z nich plus dwójka z najlepszymi czasami awansowali do decydującej części, a więc tzw. Superpole.

Tam najlepiej zaprezentował się Sims, który wcześniej miał drugi czas. Tuż za nim eliminacje ukończyli Stoffel Vandoorne i Nyck de Vries z Mercedesa, a więc zespołu, który debiutuje w tym sezonie. Tak naprawdę jednak już w poprzednim cyklu ekipa przygotowywała się do występów, ale pod nazwą HWA RaceLab. Sam Bird, który był pierwszy przed początkiem sesji Superpole, popełnił błąd i zajął ostatecznie piąte miejsce.

Powód do satysfakcji

- Do tej pory idzie mi bardzo dobrze, a samochód jest niezwykle przyjemny w prowadzeniu. Dzięki temu mam nie tylko pole position, ale także trzy punkty do klasyfikacji generalnej. To powód do satysfakcji – oznajmił Sims, który został pierwszym liderem cyklu.

- Tak świetny debiut to efekt pracy całego zespołu. Oczywiście najważniejszy jest wyścig. Trzeba uważać, bo tor jest zdradliwy – dodał Vandoorne.

Źródło: Formuła E Alexander Sims był najlepszy w kwalifikacjach

Cały sezon można śledzić na żywo w kanałach Eurosportu oraz dzięki usłudze Eurosport Player.

Początek wyścigu o godz. 13. Transmisja w Eurosporcie 1.

Wyniki kwalifikacji:

1. Alexander Sims - BMW i Andretti - 1'14''563

2. Stoffel Vandoorne - Mercedes - 1'14''839 - 0''276

3. Nyck de Vries - Mercedes - 1'14''929 - 0 ' '366

4. Edoardo Mortara - Venturi-Mercedes - 1'15''131 - 0''568

5. Sam Bird - Virgin-Audi - 1'15''350 - 0''787

6. Jerome of Ambrosio - Mahindra - 1'15''539 - 0''976

7. André Lotterer - Porsche - 1'15''518

8. Oliver Rowland - Nissan e.dams - 1'15''653

9. Maximilian Günther - BMW i Andretti - 1'15''680

10. Oliver Turvey - NIO - 1'16''018

11. Jean-Eric Vergne - DS Techeetah - 1'16''129

12.Robin Frijns - Virgin-Audi - 1'16''200

13. Pascal Wehrlein - Mahindra - 1'16''200

14. Sebastien Buemi - Nissan e.dams - 1'16''243

15. Daniel Abt - Audi Abt - 1'16''264

16. Mitch Evans - Jaguar - 1'16''532

17. Felipe Massa - Venturi-Mercedes - 1'16''583

18. Brendon Hartley - Dragon - 1 '17''074

19. Lucas di Grassi - Audi Abt - 1'17''213

20. Neel Jani - Porsche - 1'17''745

21. Antonio Felix da Costa - DS Techeetah - 1'18''613

22 Ma Qing Hua - NIO - 1'21''701

23. Nico Müller - Dragon - 1'23''017

24. James Calado - Jaguar - 1'23''792