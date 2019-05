Kubica ruszył wyśmienicie, potem miał kolizję. Mimo pecha uniknął ostatniego miejsca

W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

22.11 | W końcu! Po wielu tygodniach medialnych spekulacji Williams ogłosił, że Robert Kubica został kierowcą wyścigowym zespołu na sezon 2019. Dla Polaka będzie to powrót do rywalizacji w Formule 1 po ośmiu latach przerwy.

29.12.18 | - Jeśli chodzi o zespół, to Williams nie miał rewelacyjnego sezonu. Oczekiwania były inne. Bolid nie sprawował się tak, jak powinien. Ale sytuacja może się szybko zmienić. Williams do polowy 2017 roku był czwartą lub piąta siłą w F1. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja powróci. Nie będzie to łatwe zadanie. Konkurencja jest ogromna. W Formule 1 nikt nie śpi, a wszyscy pracują. Miejmy nadzieję, że to akurat my zrobimy większy krok naprzód niż nasi konkurenci - powiedział Robert Kubica.

Pasjonująca Grand Prix Monaco - relacja Eurosport.pl.

Lauda zostanie pochowany w kombinezonie. W trumnie także kask wyścigowy Niki Lauda,... czytaj dalej » Kubica tradycyjnie ruszał z ostatniej pozycji startowej. Szanse na wyprzedzenie któregoś z pozostałych dziewiętnastu kierowców miał niewielkie. Nie ułatwia tego tor - kręty, wąski, pełen band i barierek. Największych przetasowań można było się spodziewać na starcie. Ten Polakowi wyszedł akurat świetnie. Wyprzedził kolegę z zespołu George Russella, wysunął się też przed Antonio Giovinazziego.

Kilka minut później był jeszcze wyżej, w czym "pomogła" mu odważna jazda Charlesa Lecreca. Kierowca Ferrari na jednym z zakrętów minął Romana Grosjeana. Podobny manewr nie wypalił, gdy chciał się wcisnąć przed Niko Hulkenberga. Uszkodził podłogę, przebił oponę, ucierpiał też samochód rywala. Obaj musieli zjechać do alei serwisowej. Dzięki temu Kubica był na piętnastej pozycji.

Żeby jej nie stracić, musiał uważać na czającego się z tyłu Giovinazziego. Na szesnastym okrążeniu Włoch zaatakował. Zrobił to na tyle nieumiejętnie, że zahaczył o bolid Polaka i ten stanął w poprzek toru. Zrobił się korek.



@Anto_Giovinazzi has been given a 10-second penalty by race stewards for colliding with Robert Kubica in this earlier incident at La Rascasse #MonacoGP#F1pic.twitter.com/Ws2UL6VV0O — Formula 1 (@F1) 26 maja 2019





Zanim Kubica ruszył ponownie, został wyprzedzony przez kilku zawodników. Także przez Giovinazziego, który za spowodowanie kolizji dostał później dziesięć sekund kary.

Po kilku minutach obaj zjechali do pit stopu. Gdy wrócili na tor, Kubica był przedostatni, a za chwilę ostatni, bo ostatecznie przez problemy z samochodem wycofał się Leclerc. Kubica wysunął się przed Giovinazziego, po tym jak ten ponownie zjechał do alei serwisowej. Przewagę utrzymał do końca.

Nerwowe chwile Hamiltona

Niedzielny wyścig znów był udany dla Mercedesa. Startujący z pole position Hamilton utrzymał się na prowadzeniu od początku do końca, mimo że miał spore pretensje do swoich serwismenów o zły dobór opon. Przez większość jechał na jednej mieszance, przez co miał problemy ze stabilnością bolidu.

Do końca naciskał go Max Verstappen. Holender musiał ryzykować, bo doliczono mu pięć sekund kary (nieprzepisowe wyprzedzenie Valtteriego Bottasa). Próba minięcia przez niego Brytyjczyka kilka okrążeń przed finiszem zakończyła się niegroźnym zderzeniem.

Verstappen po doliczeniu kary skończył czwarty. Za Hamiltonem sklasyfikowany został Sebastian Vettel. Trzeci był właśnie Bottas. Wysokie, piętnaste miejsce zajął kolega Kubicy z Williamsa - George Russell.