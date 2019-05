Villeneuve tym razem zaatakował Schumachera. "Nie miał żadnego szacunku do rywali"

Pierwszy start Roberta Kubicy po powrocie do Formuły 1 nie był łatwy. Polski kierowca zespołu Williams dojechał na metę w Melbourne jako ostatni. - Dojechałem do mety, a jeszcze dwa lata temu wiele osób nawet nie sądziło, że mogę wystartować w Formule 1 i ukończyć wyścig - komentuje Kubica i po raz kolejny daje dowód swojej wielkiej determinacji. 8 lat temu Polski kierowca miał poważny wypadek podczas rajdu we Włoszech. Nie było pewności, czy kiedykolwiek wróci do pełnej sprawności.

Zdaniem mistrza świata z 1997 roku zatrudnienie Polaka przez zespół Williamsa to błąd.

Niebezpieczna jazda

Jego słowa nie są jednak przypadkowe. Kanadyjczyk nie znosi krakowianina od 2006 roku. Wtedy to nasz kierowca zajął w trakcie sezonu miejsce Villeneuve’a w bolidzie BMW Sauber. Tym samym zakończył jego karierę w F1.

Teraz były zawodnik wypowiedział się na temat szacunku wobec innych zawodników, którego jego zdaniem brakuje obecnym kierowcom Formuły 1 i nie tylko. Zaatakował przy tym właśnie Schumachera.

- On nie miał żadnego szacunku dla innych kierowców. Takie właśnie są wyścigi Formuły 1 - powiedział Villeneuve, cytowany przez szwedzki dziennik "Expressen". - To za jego czasów rozpoczęła się era, gdy wszyscy zaczęli robić to samo. Patrzę na to, co dzieje się w Formule 2 oraz Formule 3 i cały czas się dziwię, że każdego roku nie mamy kilku wypadków śmiertelnych. W Formule 1 wszyscy to robią. Zmieniają nagle linię jazdy i wykonują dziwne ruchy w trakcie hamowania. Takich rzeczy nie powinno się oglądać - dodał.

Źródło: Getty Images Villeneuve był mistrzem F1 w 1997 roku

Kanadyjczyk zachwycony Hamiltonem

- Jest jednak w gronie obecnych kierowców człowiek, który jest wyjątkowy. To Lewis Hamilton, a więc pięciokrotny mistrz świata. On jest wspaniały. Do tej pory nie zrobił nic takiego, co przekraczałoby granice. To wielka różnica. Jest prawdziwym dżentelmenem na torze. Jeździ bardzo szybko, ale czysto - przekonuje Villeneuve.

W najbliższy weekend zmagania na Circuit de Catalunya pod Barceloną. To będzie piąta eliminacja tegorocznych mistrzostw świata.

Ponad pięć lat od wypadku

Schumacher, siedmiokrotny mistrz świata Formuły 1, od grudnia 2013 roku walczy o powrót do zdrowia po tragicznym wypadku na nartach. Stan Niemca tak naprawdę cały czas jest niewiadomą, ale pewne jest, że w tym momencie nie jest on zdolny do samodzielnej egzystencji.