Kubica przesiada się do bolidu. Pojedzie na Silverstone

Zobacz, co powiedział Robert Kubica (Orlen ART GRAND PRIX) po swoim pierwszym wyścigu w serii DTM. W sobotę Polak zajął 14. miejsce w rywalizacji na torze Spa. Najszybszy był Nico Mueller.

Zobacz, co powiedział Robert Kubica po 4. etapie ORLEN e-Tour de Pologne Amatorów. Cały sezon kolarskich emocji na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W programie "Okno na sport" Robert Kubica wypowiedział się na temat powrotu do prawdziwego ścigania. "Okno na sport" od poniedziałku do piątku o godzinie 18 w Eurosporcie 1 i mediach społecznościowych stacji.

Kubica o powrocie do prawdziwego ścigania

W programie "Okno na sport" Robert Kubica powiedział, jak wyglądają przygotowania kierowcy do startu w wyścigu Formuły 1. Już w sobotę 16 maja odbędzie się drugi etap ORLEN eTour de Pologne Amatorów, w którym udział weźmie Kubica. Transmisja od godziny 10:45 w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Kubica o przygotowaniach do wyścigu w Formule 1

- Podziwiam wszystkich kolarzy, bo ten sport wymaga od nich ogromnego poświęcenia pod wieloma względami. Myślę, że kolarstwo to jeden z najtrudniejszych sportów - powiedział Robert Kubica w programie "Okno na sport".

Kubica: kolarstwo to jeden z najtrudniejszych sportów

- Musieliśmy dużo zmienić w swoim życiu obecnie. To dla nas wszystkich trudny czas, ale w moim życiu wydarzyło się już wiele różnych rzeczy i nigdy się nie poddałem - powiedział Robert Kubica w programie "Okno na sport". Kierowca testowy zespołu Alfa Romeo oraz członek teamu Orlen wystartuje w 2. etapie organizowanego przez Eurosport ORLEN eTour de Pologne Amatorów. Transmisja w soobotę o godzinie 10:45.

Kubica: to dla nas wszystkich bardzo trudny czas

Zobacz, co powiedział Robert Kubica (Orlen ART GRAND PRIX) po niedzielnym wyścigu na torze Spa w serii DTM. Polak zajął w nim 14. miejsce, najszybszy był Rene Rast.

Do mety na trzech kołach. Dostawca opon wyjaśnia, co się stało Końcówka... czytaj dalej » Przed tygodniem na tym samym obiekcie rywalizowano o GP Wielkiej Brytanii, ale Polaka wówczas zabrakło, ponieważ brał udział w wyścigach serii DTM w Belgii. W najbliższą niedzielę odbędzie się tam drugi wyścig - o jubileuszową GP z okazji 70-lecia pierwszego wyścigu mistrzostw świata, rozegranego w maju 1950 roku właśnie na Silverstone.

Głównym celem pomoc w rozwoju auta

Kubica zasiądzie w bolidzie na co dzień prowadzonym przez Włocha Antonio Giovinazziego.



- Cieszę się, że wracam za kierownicę w tej wczesnej i intensywnej części sezonu. Prowadzenie bolidu F1 jest zawsze czymś wyjątkowym, a szczególnie na takim torze jak Silverstone. To obiekt o bogatej historii, który poddaje próbie zarówno człowieka, jak i maszynę. Dla sportów motorowych to jedno z najważniejszych miejsc i jazda tutaj, nawet bez kibiców, wiąże się z dodatkowymi emocjami. Moim nadrzędnym celem pozostaje jednak jak zwykle pomoc w rozwoju auta - powiedział Polak, cytowany na oficjalnej stronie internetowej Alfa Romeo.



Drugi trening odbędzie się w piątek o 16, trzeci - w sobotę o 12. Trzy godziny później rozpoczną się kwalifikacje, a niedzielny wyścig zaplanowano na godzinę 15.10.